Pánico en la Liga Bazooka 2025: Ecko sacó un arma en medio de una batalla de rap

La reacción del público y los organizadores

El gesto de Ecko, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, dejó a todos los presentes en shock. Aunque el arma estuvo a la vista solo unos segundos, alcanzó para generar gran preocupación en los asistentes y en los organizadores del evento. Ecko terminó su intervención con un tenso mensaje hacia Nacho: "Nosotros podemos sacar la gun. Así que no te confundas Nachito, que la mafia está en mi esquina y yo me siento Toreto, pero esto no es Brasil wacho, ¡esto es Argentina!"

Embed Nacho se lo comió a Ecko con el “ SI SE SACA SE USA” los de calle saben pic.twitter.com/cAAycoMTHV — Enzo G (@EnzitoGuti) January 12, 2025

Por suerte, la situación no pasó a mayores gracias a la rápida intervención de uno de los organizadores del evento, el rapero Dtoke. Visiblemente preocupado por lo sucedido, Dtoke se acercó al escenario para calmar los ánimos y evitar que la situación escalara aún más. Fue él quien logró que Ecko guardara el arma, evitando lo que pudo terminar en tragedia.

El incidente desató un intenso debate en las redes sociales, donde la mayoría de los usuarios criticó el comportamiento de Ecko y puso en duda la seguridad de los eventos de freestyle. Habrá que ver si los organizadores de la Liga Bazooka 2025 toman medidas para evitar que algo parecido vuelva a ocurrir en futuras ediciones del evento.

