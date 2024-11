Netflix tiene la serie de 7 episodios cortísimos que te va a atrapar

Personajes y un reparto tremendo

Lo que realmente hace que Esta mierda me supera funcione es su reparto, encabezado por Sophia Lillis como Syd (actriz de It y Nancy Drew) que le da vida a una chica con poderes telequinéticos mientras pasa por los altibajos de la adolescencia. El elenco también incluye a Sophia Bryant como Dina, Wyatt Oleff como Stanley (también de It) y Kathleen Rose Perkins como Maggie, la madre de Syd.