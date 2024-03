Julio Bocca se sometió a un rotundo cambio de look en plena nota

El rotundo cambio laboral de Elizabeth Vernaci

En 2024 Elizabeth Vernaci dejó de trabajar para C5N donde conducía Sobredosis de TV junto a Juan Di Natale los sábados por la noche. Asimismo también dejó de formar parte de Pop Radio en la que llevaba adelante el ciclo La Negra Pop.

Para sorpresa de sus seguidores, “La Negra” desembarcó en Olga y donde aparece en pantalla una vez a la semana, los martes de 13 a 16 horas.

Nati Jota, figura del canal digital, había opinado sobre el posible desembarco de la periodista. “La admiro muchísimo, pero me parece como otro nivel. Le terminaría de dar como, entender que esto no está sucediendo no solo para el piberío”, sostuvo.

Por otro lado, Eial Moldavsky, compañero de la influencer en el programa Sería increíble, también se mostró contento con la llegada de la reconocida comunicadora. “El streaming es una propuesta que está en pleno crecimiento y que cada vez más gente se acerca y cada vez más rangos etarios y más masa de personas”, señaló el filósofo.

------------------

