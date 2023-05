Inteligencia artificial: Crea un CD "mega inédito" de Oasis

El álbum ha recibido elogios y críticas por parte de los seguidores de Oasis, pero lo más sorprendente es que el propio Liam Gallagher le dio el visto bueno al proyecto. En su cuenta de Twitter, el exvocalista escribió: “Acabo de escuchar el álbum AI Oasis y tengo que decir que es mega ”. También agregó un emoji de aplausos y otro de cara sonriente.

Acá el tema de Drake y The Weeknd

Drake Heart on my sleeve Ft The Weeknd OFFICIAL AUDIO Best quality