Hallan canciones inéditas de Michael Jackson, pero hay malas noticias para los fans

Entre las canciones, aparecen algunas inéditas como Don’t Believe It, que supuestamente aborda los rumores que circulaban sobre el artista, y Truth on Youth, una colaboración con el rapero LL Cool J, que ya había hablado en el pasado de trabajar con Michael Jackson, y esas grabaciones prueban que al final lo hicieron. También se lo escucha al cantante discutir el significado de otra canción, Seven Digits, refiriéndose a los números que les ponen a los cadáveres en la morgue.