'Eternals', lo mejor de Marvel pero no es icónica

Dune-Eternals.jpg

Chloe Zhao ('Eternals') sobre Denis Villeneuve (Dune): “Me atraen los cineastas que tienen una mano muy fuerte en la construcción del mundo. Cuando veo tus películas, a pesar de que son de diferentes géneros, lograste construir mundos tan viscerales que puedo sentir y casi tocar”. Denis Villeneuve sobre Chloe Zhao: "Soy tu mayor fan. Creo que es genial que Marvel se te acercara porque eres el opuesto radical de [MCU] en lo estético. Cuando vi The Rider por la primera vez, me quedé impresionado. Te escribí una nota, una carta de amor artística. Lo que me conmovió fue tu increíble habilidad para poder acercarte a la vida. Me pregunto cómo puedes invitar a la vida en una película de Marvel".