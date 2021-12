Ellos son... Los 6 Inoxidables de la TV

Respuesta correcta: C

¿Qué hay de nuevo, viejo?

Este verano 2021/2022, que viene en modo 'gasolero' para los canales de televisión, se van a reponer series tales como El Zorro, Los 3 Chiflados, Los Simpsons y Casados con Hijos.

El sábado 25/12, la veterana sitcom con Florencia Peña y Guillermo Francella le permitió a Telefe ganar la franja horaria, inclusive a la despedida del ciclo de Juana Viale, que estaba en Canal 13.

Preguntas:

¿Por qué los argentinos amamos estas series?

¿Es un fenómeno local o es regional o es mundial?

¿Qué alimenta el idilio de estos programas y los televidentes?

Con HD de cientos de pulgadas, con plasmas, con sonido stereo o cuadrofónico, la vieja guardia es inoxidable.

El Zorro

Otra vez fue programado por Adrián Suar para 2022, en el verano de El Trece.

La serie de Disney llegó a los 65 años desde su estreno en Estados Unidos. Pero la ficción original ya tiene más de un siglo de vida.

Se grabaron apenas 2 temporadas a pesar de que se trataba de un éxito sensacional y que Guy Williams era el actor mejor pagado de Hollywood.

El Zorro.jpg Diego de la Vega es El Zorro, listo para pelear contra el capitán Monasterio.

El Chavo

Otro milagro en la TV latinoamericana.

Va rumbo a cumplir el medio siglo de vida, desde las primeras apariciones de Chespirito en la piel del niño pobre que vive en el departamento 8 de la vecindad.

Roberto Gómez Bolaños logró desde México crear una comedia de situaciones que llegó a estar Nº1 en el rating de cada país de la América hispanoparlante.

Chavo.jpg El Chavo, a prueba de calendarios.

Las Aventuras de Hijitus

Los trazos de Manuel García Ferré en la tele se emiten una y otra vez, enamorando generación tras generación.

El inicio fue hace 65 años y la TV argentina no jubila la historia. Cada tanto, regresa a las mañanas de Canal 13 y logra muy buenas mediciones porque es un 'cartoon' para hijos, padres y abuelos.

GARCIA_FERRE_INT.jpg Manuel García Ferré y su Hijitus. Muchos dicen que si él se hubiese radicado en USA habría construido un imperio tipo Marvel.

Los Simpsons

Son un imbatible que superó las 32 temporadas consecutivas con un total de 700 capítulos de media hora.

En la Argentina, la creación de Matt Groening -casado con una mujer argentina- ocupa los sábados a la tarde en Telefe.

En casi todas las oportunidades, lidera el rating de su franja horaria.

los-simpson-1564565325.jpg Los Simpsons, imbatibles.

Casados con Hijos

La sitcom estadounidense 'Married with children' fue adaptada al mercado local: las peripecias de la familia Argento.

La franquicia logró lo que otros no pudieron. Por ejemplo, naufragaron 'Hechizada', 'Quién es el jefe' y 'La Niñera'.

En su momento, los jefes de la producción original de Sony visitaron a los productores de Telefe porque no podían creer que fueran capaces de grabar un capítulo diario. En USA se elaboraba 1 por semana.

Los sorprendió el profesionalismo de Guillermo Francella, Florencia Peña, los Lopilato, etc.

casados con hijos.jpg ¿Cuándo Telefe, hoy día CBSViacom, producirá algo semejante?

Los 3 Chiflados

Cuando Adrián Suar programó la vieja serie en su versión color, muchos nostálgicos quedaron pasmados.

'The Three Stooges' estaban más jóvenes que nunca a pesar de sus atuendos 'old fashioned', los viejos edificios que recorrían y los antiguos autos que conducían.

Realizaron casi 200 cortometrajes para Columbia Pictures, basados en un humor absurdo.

6 integrantes integraron el equipo a lo largo de su historia. Moe Howard y Larry Fine fueron los inamovibles.

El otro Chiflado” fue interpretado por Shemp Howard, Curly Howard, Joe Besser y Joe DeRita.

Lograron durante más de una década la cumbre de la popularidad mundial gracias a sus locuras. Una tragedia que terminaran pobres, casi vagabundos.