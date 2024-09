Zelensky tildó a Lula de "prorruso": Repudia su plan de paz

Fue lapidario contra la declaración conjunta china-brasilera de seis puntos para una salida del conflicto ucraniano-ruso, al asegurar que es "destructiva" y sólo es una "declaración política".

"Se lo dije a Lula, y se lo dijimos a la parte china: 'Sentémonos juntos, hablemos juntos'. [...] ¿Qué le hace pensar de repente que debe ponerse del lado de Rusia o estar en algún punto intermedio?", sentenció el líder de Kiev y fundamentó que nadie les "preguntó nada" al elaborar tal iniciativa.

La propuesta chino-brasileña también es destructiva, no es más que una declaración política La propuesta chino-brasileña también es destructiva, no es más que una declaración política

image.png En marzo del 2023, Lula y Zelesnki conversaron vía videollamada.

“¿Cómo pueden ofrecer ‘aquí está nuestra iniciativa’ sin preguntarnos nada?”, agregó. Además dijo que la iniciativa no respetaba ni la soberania ni la integridad territorial de Ucrania y abogó para que Putin demuestre que realmente quiere poner fin a la guerra.

A lo que hace referencia el líder de Kiev es al plan de Brasilia y Pekin propuesto en mayo para una salida de paz. En la propuesta china-brasilera, se destaca la importancia de la diplomacia y de las negociaciones en la resolución del conflicto en pos de poner fin al derramamiento de sangre de ambos lados.

Ambos gobiernos de China y Brasil en tal declaración conjunta instan a la comunidad internacional a realizar una conferencia mundial de paz que tendría que celebrarse "en un momento oportuno y sea reconocido tanto por Rusia y Ucrania", que cuente con "participación igualitaria de todas las partes" y que sirva de plataforma para una "discusión justa sobre todos los planes de paz".

Tales líderes abogan a que Rusia y Ucrania se atengan a tres principios, para no aumentar las tensiones y ‘des-escalar’ la guerra, estos son: no expandir el área de hostilidades, no intensificar los combates y evitar provocaciones.

Plan de China-Brasil y el de Estambul: Ucrania no se conforma

El mandatario Volodymyr Zelensky repudia tal plan de paz de China-Brasil porque: no incluiría la retirada de las tropas rusas de Ucrania, ni respetaria las delimitaciones de las fronteras postsoviéticas, ni tampoco sentaría en el banquillo de acusado a Putin por sus supuestos delitos de lesa humanidad en esta guerra.

En junio, Reuters informó que China estaba esforzándose por conseguir que los líderes de países subdesarrollados se unieran al plan de paz —la iniciativa de seis puntos— que elaboró conjuntamente con el gobierno de Lula.

Dos meses antes, el presidente ruso Vladimir Putin había manifestado que respaldaba la propuesta de paz china. Del mismo modo, sugirió que los gobiernos de China, Brasil y la India podían actuar como mediadores en las posibles conversaciones de paz sobre Ucrania, si así lo quisieran.

image.png Zelensky, ex humorista, y Putin, ex espía.

Hace unos meses también salió a la luz el plan del propio Vladimir Putin para un alto al fuego en Ucrania. Propone una salida al conflicto bajo la condición de que le reconozcan la "nueva realidad territorial" ganada en la batalla contra Kiev: estos son los Acuerdos de Estambul, que aún siguen en la mesa del lado ruso.

El jefe de Estado ruso señaló que tales acuerdos de Estambul "no han ido a ninguna parte" porque han sido rubricados por el jefe de la delegación negociadora ucraniana -de ese entonces- por injerencia directa británica y del Occidente, aunque aún siguen "sobre la mesa" de lado de Rusia.

"Los acuerdos de Estambul, gracias al presidente de la República de Turquía, [Recep Tayyip] Erdogan, que participó en esta labor como mediador, no han ido a ninguna parte, fueron rubricados por el jefe de la delegación negociadora ucraniana, lo que significa que, al parecer, fueron bastante satisfactorios para Ucrania", precisó.

Más contenido en Urgente24

La serie de Netflix de la que poco se habló y es atrapante

Santander bloquea cuentas de usuarios: Cuál es el motivo

Miss Argentina en 'Beetlejuice': Tim Burton revela el curioso origen del personaje

Este supermercado liquida televisores por menos de $240 mil pesos: Cómo aprovechar la oferta

Supermercado ofrece acolchados a $18.000 y hasta 6 cuotas sin interés