Taiwan o la virtud de saber dividir a la oposición

Chen Binhua, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado chino, dijo que los resultados revelan que el PPD no puede representar a la opinión pública mayoritaria de la isla, que las elecciones no cambiarán "la aspiración compartida de los compatriotas a ambos lados del Estrecho de Taiwán de forjar vínculos más estrechos y no impedirán lo inevitable: la reunificación de China".