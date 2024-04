Pregunta a Javier Milei: ¿Qué haría la ARA Espora con los hutíes

El movimiento gobernante Ansar Allah (Houthi) en el norte de Yemen, apoya a Palestina y su intención es atacar a cualquier barco asociado con Israel , pidiendo a otros países que retiren sus tripulaciones de ellos y no acercarse a ellos en el mar. Al mismo tiempo, afirmaron que no interfieren con la libertad de navegación en la región y no interfieren con los barcos de otros países.