Murió uno de los 6 escritores latinoamericanos que logró ganar el Premio Nobel de Literatura

Luego, moderó sus ideas y se inscribió en el Partido Demócrata Cristiano.

A los 19 años, contrajo matrimonio con la hermana de su tía política por parte materna quien era diez años mayor y estaba divorciada. Esto generó un enorme rechazo familiar y social. Para lograr mantener una vida en común con su esposa, el joven Mario llegó a tener hasta siete trabajos simultáneos como bibliotecario, escritor y periodista gráfico y radial. A los 19 años, contrajo matrimonio con la hermana de su tía política por parte materna quien era diez años mayor y estaba divorciada. Esto generó un enorme rechazo familiar y social. Para lograr mantener una vida en común con su esposa, el joven Mario llegó a tener hasta siete trabajos simultáneos como bibliotecario, escritor y periodista gráfico y radial.

Recibió una beca para hacer cursos de posgrado en Madrid y en 1960, se mudó a Francia junto a su esposa Julia y comenzó a escribir de forma prolífica.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1911605122871812359&partner=&hide_thread=false “La cosa más importante que me ha pasado en la vida es aprender a leer”.



- Mario Vargas Llosa, uno de los latinoamericanos más importantes de la historia. pic.twitter.com/DXdeVAG163 — Agustín Antonetti (@agusantonetti) April 14, 2025

Visitó a principios de los años sesenta del siglo pasado la Cuba Revolucionaria y comunista como corresponsal en medio de la crisis de los misiles nucleares que casi desata la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

Se divorció en 1964 pero volvería a generar escándalo al casarse con una de sus primas: Patricia Llosa, con quien tuvo tres hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana Vargas Llosa.

Su cercanía con el proceso cubano era notable pero en 1967, tras el encarcelamiento del poeta Heberto Padilla, rompió públicamente con el régimen de Fidel Castro.

La era conservadora

Luego de simpatizar con el comunismo cuando era joven, a partir de la década de 1980 con la llegada al poder de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Reino Unido, pasó a integrar las filas del liberalismo.

Se convirtió en candidato a la presidencia de Perú en 1990 cuando las ideas de derecha y privatistas estaban de moda en Sudamérica: Carlos Menem gobernaba en Argentina y Fernando Collor de Mello en Brasil. Encabezò el llamado Frente Democrático pero perdió la elección de segunda vuelta frente al candidato de Cambio 90, Alberto Fujimori. Se convirtió en candidato a la presidencia de Perú en 1990 cuando las ideas de derecha y privatistas estaban de moda en Sudamérica: Carlos Menem gobernaba en Argentina y Fernando Collor de Mello en Brasil. Encabezò el llamado Frente Democrático pero perdió la elección de segunda vuelta frente al candidato de Cambio 90, Alberto Fujimori.

Calificó en 1990 como la dictadura perfecta al sistema político de México que por entonces tenía a Carlos Salinas de Gortari en la presidencia.

Ha sido un permanente crítico de dictaduras y de aquellos gobiernos que considera autoritarios, cuestionándolos desde artículos periodísticos y declaraciones públicas.

Pasó del comunismo a un anti comunismo extremo. Escribió obras muy críticas sobre movimientos insurgentes como Sendero Luminoso.

En 1994, fue incorporado como miembro de la Real Academia Española y recibió el galardón Premio Miguel de Cervantes. Luego de ganar el premio Nobel en 2010, el Rey Juan Carlos de España lo nombró “Marqués de Vargas Llosa” en 2011. En 1994, fue incorporado como miembro de la Real Academia Española y recibió el galardón Premio Miguel de Cervantes. Luego de ganar el premio Nobel en 2010, el Rey Juan Carlos de España lo nombró “Marqués de Vargas Llosa” en 2011.

En 2015, su vida sentimental volvió a sacudir al mundo de la farándula tras separarse de Patricia Llosa y aparecer en la revista “Hola” junto a Isabel Preysler (ex esposa de Julio Iglesias y madre de Enrique Iglesias).

En 2021, se convirtió en el primer miembro de la Academia Francesa de la Lengua que no tenía al francés como lengua materna. Varios intelectuales galos fueron muy críticos ya que consideraban a Vargas Llosa como “un ultra de extrema derecha” tras el apoyo de Mario a la candidatura en Chile de José Antonio Kast.

Vargas Llosa y la Argentina

Su éxito editorial en nuestro país se extendió por más de medio siglo. Fue durante años uno de los escritores más consumidos por distintas generaciones.

Visitaba seguido la ciudad de Buenos Aires, donde su lugar preferido era el bar La Biela, en Recoleta.

image.png El marqués Mario Vargas Llosa con la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo

En 2023, anunció que interrumpía sus columnas en el diario El País de España y La Nación de Argentina por su frágil estado de salud.

image.png

Falleció el domingo 13 de abril de 2025 en Lima, Perú.

La muerte a mí no me angustia. Hombre, la vida tiene eso de maravilloso: si viviéramos para siempre sería enormemente aburrida, mecánica. Si fuéramos eternos sería algo espantoso. Creo que la vida es tan maravillosa precisamente porque tiene un fin. La muerte a mí no me angustia. Hombre, la vida tiene eso de maravilloso: si viviéramos para siempre sería enormemente aburrida, mecánica. Si fuéramos eternos sería algo espantoso. Creo que la vida es tan maravillosa precisamente porque tiene un fin.