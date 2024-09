Modelo violada en Medellín por un productor estadounidense: Grave denuncia

El hombre, que se hace llamar en redes "Jesse Allen Stream" , contactó a Gabriela por redes sociales y la citó para una supuesta producción audiovisual de tres días: “Decía que era para un video musical de un artista amigo suyo, de Estados Unidos. Esa fue la promesa con la que yo asistí a hacer mi trabajo”.

El 16 de agosto pasado, un viernes, Gabriela llegó al presunto lugar de la producción y se instaló en el cuarto de la asistente del estadounidense, una mujer. Esta persona llamativamente le insistió que, por comodidad, durmiera en la habitación en la productor estadounidense había dejado su equipaje.

image.png Marbella González denuncia violación por parte de productor estadounidense. | Foto: Marbella González

“Pensé que se preocupaba por mi comodidad. Fue muy difícil dormir. Dije que me iba al día siguiente. Esperaba que pudiéramos grabar el sábado en la mañana y me retiro”, lanzó Marbella en el vieo que se ha hecho viral.

A las 11 de la mañana del 17 de agosto, un dia después, Stream, el productor musical estadounidense, entró a la habitación en la que estaba Gabriela, completamente desnudo.

Totalmente desnudo, muy drogado. Muy drogado. Elijo no mirarlo, pongo mis manos. Le pedí que por favor se saliera y se pusiera ropa, totalmente aterrorizada Totalmente desnudo, muy drogado. Muy drogado. Elijo no mirarlo, pongo mis manos. Le pedí que por favor se saliera y se pusiera ropa, totalmente aterrorizada

Con la voz entrecortada, la modelo en primera persona describe en el video viral el calvario que vivió, que incluye un abuso sexual y varios golpes.

“Me atacó. Me arrastró del cabello por toda la habitación, mientras yo intentaba escaparme, mientras yo quería poder llegar a la puerta para salir y correr. Pedir ayuda, mientras gritaba. Los gritos más desgarradores de mi vida. En una casa totalmente aislada, donde nadie podía escucharme o encontrarme”, precisó, contando que el productor había puesto música fuerte para ocultar los gritos.

"Fue extremadamente violento, aunque le suplicase que por favor no me hiciera nada", añadió.

En ese momento, según su relato, el productor comenzó a ahorcarla y le dijo que no iba a salir viva:

Y me violó, durante más de 30 minutos. Sin ningún tipo de compasión, sin ningún tipo de condescendencia, sin ningún tipo de arrepentimiento Y me violó, durante más de 30 minutos. Sin ningún tipo de compasión, sin ningún tipo de condescendencia, sin ningún tipo de arrepentimiento

De milagro, logró salir viva. Pero lo que vino después, junto al estrés postraumático, no la ha dejado vivir en paz.

“Es lo que viene después de eso. La persecución, el miedo, los cinco días que estuve en urgencias porque no podía levantarme. Porque mi cuerpo estaba totalmente golpeado y vulnerado por todas partes. Tenía que estar totalmente dopada de medicamentos para no sentir dolor, pero el dolor del alma jamás se me quitó”, relató llorando en el video.

La modelo lo denunció en la Justicia, pero asegura que aún no hay avances para dar con el paradero de este productor estadounidense, que se encuentra prófugo.

