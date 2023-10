Misa mortal en México: Colapsó iglesia y murieron 10 fieles

“Los que se fueron descansan en paz y los que nos quedamos seguramente sufriremos toda la vida (...) yo espero que todos los que han sido hospitalizados se recup eren pronto y que las familias fortalezcamos nuestra fe”, relató Vargas al medio 4C News.

Los rescatistas, tal como se hizo en los trabajos de rescate del sismo de 2017 que sacudió al centro de México, levantaban sus puños en alto para pedir silencio y poder identificar algún grito de las personas atrapadas tras los intentos fallidos de búsqueda con perros entrenados.

“Falla estructural”

La oficina del portavoz de seguridad atribuyó el derrumbe a una “falla estructural” que descartó el desplome por explosiones o actividad sísmica.

El obispo José Armando Álvarez de la Diócesis Católica Romana de Tampico dijo que el techo se derrumbó mientras los feligreses recibían la comunión en la iglesia de Santa Cruz.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FActualidadRT%2Fstatus%2F1708617667974959520%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1708617667974959520%7Ctwgr%5E8dcbf0893e7f67ece3aeda875c9e39cd2031ed01%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2Fmuertos-colapsar-techo-iglesia-mexico-20231002-0001.html&partner=&hide_thread=false México: Colapsa el techo de una iglesia en Tamaulipas causando la muerte de feligreses



Los primeros reportes sitúan en al menos cinco el número de fallecidos. De momento se desconoce la cantidad de heridos y personas que permanecen bajo los escombros. https://t.co/hShkav4mc2 pic.twitter.com/Q5gKCuVCBw — RT en Español (@ActualidadRT) October 1, 2023

Según Vatican News, el episcopado mexicano, en su comunicado, ha pedido a toda la Iglesia de México ofrecer sus intenciones en las Misas y elevar una plegaria de oración por los hermanos de Ciudad Madero; de manera particular, ha pedido rezar un Padre Nuestro y un Ave María. “En este momento de dolor y luto, elevamos nuestras plegarias al Altísimo para que derrame su consuelo y paz sobre las almas afectadas y sus familias” han escrito los obispos.

Josefina Ramírez, sobreviviente del derrumbe, narró en redes sociales cómo vivió el momento del colapso.

“Gracias a Dios estoy viva. Pido por todos mis compañeros presentes en la iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, algo feo que vivió en el bautizo de mi ahijada, desesperante, gracias a esa persona que me apoyaron en mi trabajo, al cuerpo de tránsito y de estatales […] sentía que no iba a poder a volver a ver a mi hermosa familia, a ver a mi suegra y mi compadre desesperados, algo que no puedo explicar cómo salimos”.

