Macabro crimen de hermanas en Brasil: Secuestro, tortura y un 'live'

Un gesto que habría motivado a raptarlas

El novio de Rithiele Alves Porto, una de las dos hermanas secuestradas, logró escapar de la banda criminal en un descuido de uno de sus secuestradores. Tras acudir a la Policía, varios efectivos llegaron a la casa de los secuestradores y sólo encontraron con vida al hermano de las víctimas: con un dedo y oreja cortada, además de con cortes en la nuca.

En una habitación lindera, los agentes encontraron pelos y varios dedos de Rayane Alves Porto, de 28 años, maquilladora y candidata a concejal, y de Rithiele Alves Porto, de 25 años. En otro cuarto hallaron los cadáveres ultrajados de estas dos jóvenes.

Según la testimonial de uno de los dos sobrevivientes, el novio, dijo que a todos los torturaron tanto psicológica como fisicamente.

Ahora la Justicia de Brasil está investigando cuál fue el móvil del crimen de las dos hermanas, más allá de que el novio asegurara que habrían pedido dinero a cambio a la familia. Los investigadores aseguran que la motivación de 'ejecutarlas' fue habría sido que las hermanas se tomaron una foto, hace días, haciendo un gesto que representa a una banda rival llamada el Primeiro Comando de Capital (PCC).

image.png La policía cree que las jóvenes fueron asesinadas por sacarse una foto haciendo un gesto vinculado a la banda criminal PCC. (Foto: gentileza g1).

“A priori la motivación sería esta foto. Captaron a las víctimas en una fiesta en Beira Río, en la misma fiesta registraron los celulares de las niñas y luego las llevaron a la casa”, precisó el comisario Higo Rafael al medio g1 y siguió: “Mientras las torturaban, llamaron a los familiares y les pidieron mil reales”.

Por su parte, el comisario destacó que las víctimas no tiene ninguna conexión con el PCC ni prontuario delictivo.

"Las chicas nunca tuvieron ninguna conexión con esta facción criminal. No bebían, no fumaban, no consumían drogas. Eran unas chicas súper responsables, con enorme madurez, dos personas honestas, con almas maravillosas”, afirmó uno de sus tíos.

El Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) es una mafia inspirada por el Comando Vermelho. Ambas organizaciones criminales fueron conformadas por presos que organizaron grupos para defenderse en el violento sistema penitenciario de Brasil.

El PCC fue fundado en agosto de 1993 por 8 presos en el anexo de la Casa de Custodia de Taubaté (a 130 km de São Paulo). Durante un juego de fútbol, hubo una pelea y algunos detenidos murieron. Para escapar del castigo, iniciaron un pacto de protección:

Misael Aparecido da Silva ('Misa"'),

Wander Eduardo Ferreira ('Eduardo Cara Gorda'),

Antonio Carlos Roberto de la Pasión ('Pasión'),

Isaías Moreira del Nacimiento ('Isaías Raro'),

Ademar de los Santos ('Dafé'),

Antonio Carlos de los Santos ('Bicho Feo'),

César Augusto Roris da Silva ('Cesinha') y

José Márcio Felício ('Geleião').

A partir de entonces, la expansión territorial y comercial.

Argentina en la mira del PCC

PCC está periódicamente en las noticias. Por ejemplo:

## A mediados de enero de 2024, fue extraditado de Paraguayt, Carlos Eduardo Reinicke, quien llevaba preso 5 años y medio por integrar la banda conocida como Bala Na Cara (BNC), organización narcocriminal de Brasil aliada del PCC.

## En febrero 2024, Interpol detuvo en Córdoba a uno de los prófugos más buscados en Brasil y Paraguay: el empresario argentino Diego Hernán Dirisio y su pareja, la exmodelo paraguaya Julieta Vanessa Nardi Aranda, acusados de traficar de armas a gran escala, por un valor de US$ 230 millones para grupos brasileros como Primer Comando Capital (PCC).

Embed - Operativos simultáneos en cárceles para expulsar a soldados del PCC

## El 12/03 en la Baixada Santista fue encontrado asesinado Cristiano Lopes da Costa, alias 'Meia Folha', uno de los líderes del PCC de Guarujá, a menos de 50 km del puerto de Santos. Fue el 2do. homicidio ligado al PCC en 20 días. A finales de febrero, fue asesinado Donizete Apolinário da Silva, en Mauá, en las afueras de São Paulo. Era un aliado de Marcos Willians Herbas Camacho, 'Marcola', e integrante de 'Sintonía Final', la élite de PCC. Antes, 'Marcola' expulsó de PCC y condenó a muerte a Roberto Soriano, alias 'Tiriça'; Abel Pacheco de Andrade, alias 'Vida Loka”, y Wanderson Nilton de Paula Lima, 'Andinho'.

## El 30/03/2024 fue detenido por policías brasileños, el empresario boliviano Jorge Adalid Granier Ruiz, con documentos a nombre de Jorge Méndez Ardaya, cuyo procesamiento por el tráfico aéreo de cocaína fue confirmado días atrás por la Cámara Federal de Salta. Él había sido capturado el 28/03/2023 en Brasil y extraditado a la Argentina por el contrabando de casi 400 kilos de cocaína interceptados, en 2020, en la localidad bonaerense de Ramallo. Él es cercano a Gilberto Aparecido Dos Santos, 'Fuminho', otro jerarca del PCC. El juez, en la sentencia, señaló: “Destaco que todos los datos presentados inicialmente convergen para que consideremos que el imputado es el propio Fantasma, el narcotraficante más buscado en la Argentina y uno de los jefes operativos de la facción criminal PCC en ese país”.

El PCC controla directamente redes de abastecimiento de cocaína en la Argentina. Su sello es la violencia. El PCC utiliza fusiles tácticos militares y ametralladoras pesadas calibre .50.

El PCC, también llamado 'Partido del Crimen' o 15.3.3 (el orden de las letras P y C en el alfabeto) es comandada por 'Marcola' y otro individuo cuyo nombre de código es 'Cabeção'. El sindicato criminal coloniza territorios en la región e intenta posicionarse entre narcos argentinos.

Otras lecturas de Urgente24:

Pampita lejos de García Moritán: Hot, de fiesta y él durmió en un hotel

Yanina Latorre contó por qué Majul echó a Viviana Canosa

Yuyito González confesó cuál es el próximo paso que dará con Milei

"Te tira mierda": La feroz crítica de Laura Ubfal a Yanina Latorre