Guerra Ucrania: periodista argentina adopta hija de colega

Max me dijo que tenía que hablar conmigo y que me tenía que pedir un favor. Nos fuimos a hablar en privado y me dice: “Yo voy a tener que volver a Kiev, voy a tener que volver a sacar a mi familia y yo necesito que vos me digas que te vas a hacer cargo de mi hija Max me dijo que tenía que hablar conmigo y que me tenía que pedir un favor. Nos fuimos a hablar en privado y me dice: “Yo voy a tener que volver a Kiev, voy a tener que volver a sacar a mi familia y yo necesito que vos me digas que te vas a hacer cargo de mi hija

Situación que relato en vivo en El programa de Ana Rosa de la cadena Telecinco, Sol contó la situación típica de una guerra con una gran angustia y entre lágrimas, que luego se viralizó rápidamente a través de los medios del mundo y de la Argentina, así también como en las redes sociales:

https://twitter.com/arthidalgo/status/1498440333293723652 Periodista argentina informa que su guía en #Kiev le pidió que cuidara a su hija, mientras su familia se queda para defender la ciudad.

La periodista indicó que se llevará a la niña y que la considerará, de ahora en adelante, un miembro más de su familia.#Ukraine #Ucrania pic.twitter.com/WVeRv313OY — Arturo Hidalgo (@arthidalgo) February 28, 2022

En respuesta de la conductora ante el shock de la situación, Sol explicó la razón de su decisión:

Llevamos un mes juntos y hemos compartido todo el día información. Es muy duro que se tengan que quedar a defender a su país y a su familia. Que venga alguien a decirte ‘llévate a mi hija y hazte cargo de ella y que no le falte nada‘. Qué le vas a decir. No hay palabras Llevamos un mes juntos y hemos compartido todo el día información. Es muy duro que se tengan que quedar a defender a su país y a su familia. Que venga alguien a decirte ‘llévate a mi hija y hazte cargo de ella y que no le falte nada‘. Qué le vas a decir. No hay palabras

"Me la voy a llevar claro, es mi familia ahora, es mi hermana", finalizó Macaluso.

sol macaluso.jpg La periodista oriunda de Argentina, Sol Macaluso, escucha a los ciudadanos de Ucrania afectados por la guerra.

La incertidumbre de la guerra

Cuando la reportera de la cadena Telecinco le pregunto a Sol sobre si sabía cuándo iba a poder reencontrarse con los padres de la niña, ella respondió:

No, no lo tenemos claro, esa es la parte más dura en una guerra, uno se compromete pero no sabe hasta cuando (…) Sera el tiempo que haga falta y lo que haga falta, nosotros ahora somo una familia numerosa y grandiosa No, no lo tenemos claro, esa es la parte más dura en una guerra, uno se compromete pero no sabe hasta cuando (…) Sera el tiempo que haga falta y lo que haga falta, nosotros ahora somo una familia numerosa y grandiosa

Macaluso publicó el miércoles 02/03 en Twitter que la hija de su productor, de 17 años, ya ha llegado a España, con la cobertura total de Sol y su equipo en Barcelona, que no solo se hicieron cargo del aéreo y demás gastos para que la adolescente llegara sana y salva a España, sino que se han comprometido en cuidarla y alojarla hasta que se llegue a una resolución sobre su situación.

https://twitter.com/SolMacaluso/status/1498894238850981890 Dana, la hija de Max, llegó a Barcelona con Martina. Las esperaba puro amor, las esperaban sólo abrazos. Esto lo hizo mi equipo cojonudo de trabajo. Qué orgullosa estoy . Te queremos Dana! Y cuidaremos todos de vos. pic.twitter.com/VRz6ScOqtH — SL (@SolMacaluso) March 2, 2022

Macaluso y la niña saben perfectamente que las probabilidades de que la joven vuelva a Ucrania y/o vuelva a ver a su familia y a su padre son totalmente inciertas por el momento.

Corresponsal de guerra

Contando sobre como es la experiencia de la situación de la guerra en Ucrania, Macaluso explico como sale con su equipo en busca de provisiones e informa de la dramática situación en la que se encuentran: "Es especialmente sensible porque nos acercamos a la frontera, lo cual indica que la familia de mi cámara y mi guía cruzan y ellos se quedan aquí".

Además, la periodista contó con todo tipo de detalles el horror que vivió junto a sus compañeros y familiares durante su intento de escapada de Kiev, marcada por los bombardeos: "Sentimos muy de cerca el caos generado por los rusos...".

Nosotros estamos acá con el objetivo de informar lo que está pasando y que el mundo sepa cómo está siendo la agresión rusa a este país. Porque lo que se está viviendo acá, lo que tienen que atravesar esas familias no es justo y nadie se merece que se arrebaten sus libertades, ni su futuro y mucho menos su presente Nosotros estamos acá con el objetivo de informar lo que está pasando y que el mundo sepa cómo está siendo la agresión rusa a este país. Porque lo que se está viviendo acá, lo que tienen que atravesar esas familias no es justo y nadie se merece que se arrebaten sus libertades, ni su futuro y mucho menos su presente

Con la incertidumbre constante de cuestiones básicas como en qué lugar dormirán cada día, si las provisiones alcanzaran o si simplemente sobreviven un día mas a los estragos de la guerra, la valentía de Sol Macaluso en hacerse cargo de la hija de un compañero que se encuentra en situación crítica demuestra la esperanza que se mantiene en muchas personas de atravesar una guerra con el apoyo y colaboración de la gente que entienden su situación. Un pequeño rayo de sol en un panorama muy oscuro de la guerra, que ya se ha llevado cientos de vidas de civiles y ya cuenta con más de 1 millón de refugiados, hace mantener la ilusión de que siempre hay algo bueno que rescatar.