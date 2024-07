F-16 drones que perforan la Cúpula de Hierro: Israel tiene un problema

El famoso sistema de defensa aérea israelí -Cúpula de Hierro-, ha tenido dificultades para hacer frente al desafío de los drones. La alternativa ha sido enviar aviones de combate, una solución costosa y potencialmente peligrosa, que obliga a los pilotos a volar a baja altura en zonas montañosas y los expone a los sistemas antiaéreos de Hezbolá.

Cuando todo lo demás falla, a los soldados israelíes se les dice que utilicen sus fusiles, algunos de los cuales han sido equipados con tecnología que puede hacer que sus disparos sean más precisos, según funcionarios militares y de Defensa israelíes.

“Los vehículos aéreos no tripulados se han convertido en la principal amenaza en términos de nuestra capacidad para lidiar con ellos, porque el ejército en este momento no tiene medios de prevención excepto el uso de F-16”, dijo Ariel Frisch, oficial adjunto de seguridad en la localidad Kiryat Shmona, cerca de la frontera con Líbano, que ha sido atacada por al menos 6 drones explosivos desde el 07/10/2023.

4 opciones

La vulnerabilidad de Israel a los vehículos aéreos no tripulados es una señal de los desafíos que enfrentaría en cualquier guerra a gran escala con Hezbolá y de la dificultad que tendrá para sentirse seguro de haber eliminado las amenazas de los adversarios que se encuentran cerca de sus fronteras. Es una amenaza con la que se enfrentan todos los ejércitos modernos, ya que sus oponentes aprovechan los rápidos avances de la tecnología civil para desarrollar armas baratas y de gran precisión.

El dron que impactó Tel Aviv la madrugada del viernes era un modelo de gran tamaño que, según los expertos en defensa aérea, debería ser más fácil de derribar. La milicia hutí de Yemen, respaldada por Irán, se atribuyó la responsabilidad del ataque y afirmó que utilizó un nuevo dron que puede evadir los sistemas de defensa aérea.

El dron se acercó desde el mar Mediterráneo hacia el oeste y solo fue identificado por el radar israelí minutos antes de que impactara, dijo un alto oficial de la fuerza aérea israelí. Quienes estaban de servicio debían decidir si se trataba de

un dron israelí,

un avión aliado,

un avión civil o

una bandada de pájaros.

Durante la guerra, Israel se ha centrado en los ataques aéreos desde el norte, el sur y el este; de hecho, un avión no tripulado enemigo estaba llegando desde el este casi al mismo tiempo, e Israel lo derribó. Para complicar las cosas, el avión no tripulado procedente del Yemen estaba volando por rutas que suelen utilizar los aviones civiles, aunque a una altitud mucho menor, dijo el oficial.

“Todo esto, sumado a los humanos en el proceso, lamentablemente hizo que no lo clasificaran como una amenaza”, dijo el oficial.

Japón

No son las únicas noticias. Por 1ra. vez, Japón congeló activos a 4 colonos israelíes por la violencia contra los palestinos en Cisjordania, dijo el martes 23/07 el principal portavoz del gobierno de Tokio.

Los actos violentos por parte de algunos colonos israelíes en Cisjordania, que ocurren desde hace años, han aumentado dramáticamente desde octubre 2023, dijo el secretario jefe del Gabinete de Japón, Yoshimasa Hayashi.

En esta situación y teniendo en cuenta las medidas adoptadas por los países del G7 y otros, Japón decidió identificar a 4 colonos israelíes implicados en actos violentos como objetivos de congelación de activos.

"Japón aplicará firmemente estas medidas de congelación de activos y seguirá instando firmemente al gobierno israelí a que congele completamente las actividades de asentamiento en cooperación con la comunidad internacional, incluido el G7", dijo Hayashi.

Reino Unido, USA y Canadá ya han sancionado a algunos colonos israelíes en respuesta a la creciente violencia en Cisjordania en medio de la guerra de Israel en Gaza.

Kamala Harris

Las fuerzas israelíes avanzaron el jueves 25/07 más profundamente en algunas ciudades del lado oriental de Khan Younis, en el sur de Gaza, horas después de que el 1er. ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijera a los legisladores estadounidenses que estaba activamente involucrado en recuperar rehenes.

Los combates en los últimos días se han centrado en Bani Suaila, Al-Zanna y Al-Karara, donde el ejército dijo el miércoles 24/07 que había encontrado los cuerpos de 5 israelíes rehenes desde el 07/10/2023.

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, dio señales de un cambio importante en la política sobre Gaza el jueves 25/07, al decirle al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que tenía una “seria preocupación” por las víctimas y le pidió que lograra un acuerdo de paz.

“No podemos mirar hacia otro lado ante estas tragedias. No podemos permitirnos volvernos insensibles ante el sufrimiento y no me quedaré callada”, dijo Harris, ahora candidata demócrata a la Casa Blanca.

----------------

Más contenido en Urgente24:

Murió la hija de López Murphy: Los mensajes de dirigentes políticos en X

Outlet ofrece zapatillas de marca a solo $35.000: Dónde queda

Festejan los ahorristas: Estos bancos subieron las tasas de los plazos fijos

Banco Nación desata furor con su nueva promoción sin tope de reintegro