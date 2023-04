Escándalo en Perú: Toledo, Fujimori y Castillo en la misma cárcel

Alejandro Toledo gobernó entre el 2001 y 2006, tiempo suficiente como para poder defraudar a la administración pública y a toda una nación.

image.png El exmandatario de Perú habría recibido hasta US$ 30 millones en presuntos coimas de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur.

El mismo diario explicó que “la audiencia representó también el primer encuentro entre el expresidente y el fiscal que lo acusó en el 2020 por los delitos de colusión y lavado de activos. Pérez Gómez (el fiscal a cargo del caso por el que se extraditó al expresidente), pide para él una condena de 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad por los delitos de lavado de activos y colusión”.

La justicia también lo encuentra sospechoso de tráfico de influencias, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

“[Esperamos] que lo que viene a ser la parte intermedia del proceso pueda concluir en unos meses y ya entrar en etapa de juzgamiento”, expresó el fiscal a la prensa peruana.

Sin embargo, según trascendió en medios locales, se espera que el juicio no comience hasta dentro de año y medio.

Antes de entregarse exclamó a los cuatro vientos: “Le pido a la justicia peruana que no me maten en la cárcel, que me dejen pelear con argumentos. Mi salud es muy mala. Tomo 14 pastillas al día, tengo presión arterial alta y padezco restos de cáncer […]. Respeten eso, no han probado nada y ya me quieren arrestar", tras afirmar no haber recibido "un solo dólar" de forma ilícita.

Alberto Fujimori y Pedro Castillo

Otras 2 figuras importantes se encuentran en el penal limeño de Barbadillo, Lima, Perú: los ex expresidentes Alberto Fujimori (1990-2000) y Pedro Castillo (2021-2022), quien era el gobernante hasta hace tan solo unos meses. Asimismo, en el pasado también estuvo en ese lugar el expresidente Ollanta Humala.

Fujimori, rival político y antecesor de Toledo (2001-2006), de 84 años, cumple una sentencia de 25 años de cárcel por violación de los derechos humanos por su responsabilidad en los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves, tras ser hallado culpable por autoría mediata de las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992, cometidas por un escuadrón del ejército conocido como el grupo Colina, así como del secuestro de un empresario y de un periodista.

image.png Alberto Fujimori, rival político y antecesor de Toledo (2001-2006), de 84 años, cumple una sentencia de 25 años de cárcel por violación de los derechos humanos.

Logró abandonar esa prisión unos meses entre 2017 y 2018, cuando recibió un indulto del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, luego anulado.

El expresidente Pedro Castillo también comparte prisión con Toledo tras el fallido un autogolpe de estado y por presuntos cargos de formar una organización criminal, financiación ilícita de institución políticas y corrupción en su contra.

image.png Pedro Castillo también comparte prisión con Toledo tras el fallido un autogolpe de estado y por presuntos cargos organización criminal y corrupción.

Es que Castillo quiso disolver el congreso e instalar un estado de excepción. El congreso posteriormente lo sacó de la presidencia y declaró su incapacidad moral permanente por "violentar el orden establecido por la Constitución Política".

Aquello provocó el desencadenamiento de una ola de protestas que dejó decenas de muertos por la represión policial. Los manifestantes exigieron la renuncia de Dina Boluarte, diputada de Castillo que llegó al poder tras la crisis, y nuevas elecciones generales.

Como contó Folha de Sao Paulo “el Congreso bloqueó cualquier intento de debatir la anticipación de elecciones en los próximos cinco meses. Así, el Parlamento busca cerrar el camino a la sustitución de Dina y al propio Legislativo".

Perú con los últimos acontecimientos sigue sumido en el escándalo institucional: Es un país con seis presidentes en seis años. A mediados de marzo de 2023, la Comisión de Constitución del Congreso de del país rechazó una nueva iniciativa de adelantar las elecciones generales para finales de este año, uno de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales que encarnan el descontento social.

Más contenido de Urgente24

Explota la City porteña: El dólar blue subió $10 en una hora

Javier Milei contra la consultora 1816: "Está mal hecha la cuenta"

Martín Llaryora y una carnada para JxC que lo deja arriba

Multas en CABA: Cómo reclamar para no pagarlas

Crisis en Sudán: Evacuaciones urgentes ante el desastre humanitario