¿Error o acierto? Luis Lacalle Pou 'bancó' a senador acusado

Estas personas enviaron fotos y videos del legislador que fueron publicadas por Celeste en su cuenta.

Tras la denuncia pública, el Fiscal de Corte, Juan Gómez, ordenó que se iniciara una investigación de oficio por parte de un fiscal.

Penadés afirmó estar “a disposición de la justicia”.

Hay algunos 'analistas' que priorizan las cuestiones partidarias antes que las personales. Aquí uno de esos casos:

Otro enfoque

Sin embargo la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, dijo que "es bueno" que la Fiscalía de Corte investigue de oficio la acusación de Celeste contra Penadés. En entrevista con César Bianchi -en 970 Universal-, la legisladora lamentó que en su momento, el Partido Nacional no le brindó “apoyo jurídico” a Celeste, cuando fue condenada por atentado especialmente agravado.

En enero, la militante fue detenida en el marco de la visita del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a la Intendencia de Montevideo. “Entiendo que el Partido Nacional tenía que haber sacado una declaración (…) y que se le tendría que haber dado apoyo jurídico en el acuerdo abreviado”, dijo la senadora.

Me pegaron en el piso, me dejaron muerta en vida. pero Jamas voy a dejar de luchar!!

“Me pareció horrible el operativo policial y todos los agravios que recibió. No justifico la actitud de ella en ese momento”, consideró Bianchi, pero apuntó: “Nuestros legisladores no estuvimos a la altura de la circunstancia. Primero reconocerla como una de los suyos porque es militante del PN”. “Me consta que ella militó muchísimo. Creo que se cometió un error que no se debe cometer”.

La senadora acotó: “Si fuera Gustavo me hubiera llamado a silencio, hubiera hecho la denuncia. Lo aprecio mucho, es muy honesto, excelente parlamentario. No es bueno echar más leña al fuego”.

Otra defensa de Penadés

El Directorio del Partido Nacional realizó una sesión ampliada junto a los principales líderes de todos los sectores por el 'caso Penadés', y el presidente del 'nacionalismo', Pablo Iturralde, dijo que "el planteo que hace el senador Penadés, de trasladarlo a la justicia, es lo que corresponde y nos parece lo más importante" y confirmó que se seguirá el proceder de la justicia y la continuidad del caso como "hecho político".

Sin embargo, Iturralde defendió que el senador tiene "un prestigio particular dentro del partido" y que hay una "respetada opinión" del senador sobre su trabajo político.

A su vez aclaró que se le tiene un "aprecio personal de toda nuestra colectividad", remarcó que si bien se espera el actuar de la justicia, "las denuncias no se realizaron en la forma correspondiente".

"Yo no hubiera actuado así" confesó Iturralde sobre la divulgación en redes de las denuncias, pero manifestó que lo importante para él es que "son 2 ciudadanos, que están opinando sobre un tema, están adheridos al partido y punto".

Consultado por si se ha contactado con Romina Celeste, aclaró que no y afirmó que su teléfono de contacto se encuentra disponible en sus redes; "todos los militantes que se quieren contactar conmigo lo hacen", agregó dejando en claro que para él Romina Celeste es quien debería contactarse.

Consultado por si se apoya a Penadés desde la fuerza política aclaró: "Este no es un tema de que el partido respalda o no respalda" y continúo:

"Yo le puedo dar una respuesta subjetiva de un senador de mucho prestigio, al que conozco desde hace 40 años y se de su valía, su actuación durante la dictadura, su actuación en la salida de la dictadura, en la construcción de lo que es el partido en la modernidad, ha estado durante muchos años en el directorio; he sido legislador junto con él durante 15 años. Puedo darles una respuesta subjetiva, pero lo que importa es la respuesta institucional y lo que resuelva la justicia."