Dura condena en Medellín por el niño que perdió sus extremidades por un ferrocarril

Millonaria indemnización por arruinarle la vida

Esta es la historia de Kevin Daniel Saldarriaga Vélez, de 24 años, que ahora vive en el barrio Los Ángeles del municipio de Bello, junto a su madre Alba Nora Vélez, su abuela Amparo del Socorro Ortiz, sus tías y sus sobrinos, que velan por su movilidad.

Es que el 5 de enero del año 2009 la vida de Kevin y de su familia cambió drásticamente. Fue víctima de un trágico accidente en un evento infantil llamado El Tren Navideño, organizado por la institución ferrovaria Coonaltef. Kevin Daniel perdió una extremidad superior y sus dos extremidades inferiores, tras caerse de uno de los vagones y ser arrollado por el tren.

“Desde que tengo 9 años he salido adelante y no he mirado para atrás y con el apoyo de mi mamá y de mi abuelita, no me dejan echar para atrás nunca”, contó Kevin Daniel Saldarriaga a Noticias Telemedellín.

La denuncia de brutal accidente recayó en primera instancia en el Tribunal Administrativo de Antioquía en el 2015, y los jueces concluyeron que la culpa era del menor y de las personas que tenían su cuidado (no estaban los padres presentes ese evento organizado por la Coonaltef). Dicho de otro modo, se negaron a las pretensiones de indemnización del particular damnificado y la Defensa apeló la determinación, por lo que terminó en un despacho del Consejo de Estado.

Finalmente, el Consejo de Estado amparó este viernes los alegatos de la familia y condenó a la compañía Coonaltef a cubrir una millonaria indemnización por todos los perjuicios que ocasionó el accidente del menor de edad, hoy un joven de 24 años que requiere cuidados en su vida diaria.

“La primera instancia la habíamos perdido y esta segunda instancia, la ganamos, mi Dios gracias porque ante todo él. A mi señora madre que la amo mucho, que ella no me ha dejado caer y a mi señora abuela, ellas son el motor de mi vida, porque la vida es muy bonita”, aseguró Kevin.

image.png Kevin, sonriente a pesar de todo: cuando el amor puede contra los achaques de la vida.

Al respecto del fallo a favor de la familia de Kevin, la madre expresó que aunque el "daños es irreparable" esto puede ayudar a costear los gastos de la vida de su hijo que quedó sin piernas.

"No esperaba un resultado a favor, daba eso como perdido por todo el proceso que había pasado mi hijo. Se que con ese fallo que el estado nos dio no va a recuperar mi hijo sus piernas, ni su mano, pero darle gracias a Dios. No teníamos nada pero, ahora sí tenemos mucho", indicó.

