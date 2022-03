¿Corrupción en la Corte Suprema de USA?

Tal evento puso en jaque la democracia de USA, haciendo que su sociedad se replantee muchas cosas: como el rol de los movimientos extremistas, la derecha conservadora, los movimientos que empezaban a adquirir características autoritarias y perjudicaban la calidad del sistema democrático, ya que estos movimientos negaban la legitimidad del proceso electoral.

Años después, el ahora ex presidente Donald Trump está bajo investigación por haber incentivado algunos de estos movimientos. Debido a esto es que ha pasado por un proceso judicial el cual le ordenó entregar cajas y cajas de documentos oficiales de la Casa Blanca, los cuales solo los presidentes en mandato tienen permitido el acceso. Sin embargo, el actor convertido político, se las llevó para Florida cuando finalizó su mandato.

Es entre estas pilas de documentos que la justicia de USA “encontró”, casualmente o no, registros de las comunicaciones entre Virginia Thomas, activista conservadora y esposa del juez de la Corte Suprema Clarence Thomas, y el jefe de personal de Donald Trump.

“Cada vez más corrupta”

El problema de esta descripción reside en que estas comunicaciones entre Thomas y Meadows trataban temas altamente políticos: Thomas recalca la importancia de presionar para que se de una revisión de la victoria de Joe Biden”. En otras palabras ambos negaban la victoria electoral de Joe Biden y buscaban, de una manera u otra, buscarle el pelo al huevo para deslegitimar al actual presidente de USA.

Clarence Thomas, un jurista conservador, fue nominado por George HW Bush para servir en la Corte Suprema y confirmado en 1991. Se convirtió en el segundo juez negro en la corte de nueve miembros, después de Thurgood Marshall.

Aunque la investigación también menciona que es imposible saber si el juez de la Corte Suprema estaba al tanto de dichas conversaciones de su esposa, o si coincide con ella. De todas maneras cae de maduro, y es por ello que esta revelación deja expuesta al máximo órgano judicial de USA. Tener un “topo'' de un ex presidente, y uno más que polémico, hace deslegitimar a todo fallo y/o acción de la Corte Suprema.

Además también se empiezan a entender varias decisiones de Clarence Thomas: por ejemplo cuando el 19 de enero de 2021 Thomas fue el único juez de la Corte que no estuvo de acuerdo con el rechazo de la solicitud de Donald Trump de no transferir los documentos oficiales. Entre estos documentos se encontraban mensajes relacionados al ataque del capitolio el 6 de enero anterior. Además, Thomas se negó a entregarlos en un inicio, ganando una consideración de desacato por parte de la corte.

El senador Ron Wyden dijo que las revelaciones de los textos de la Sra. Thomas hacen que la conducta del juez en la Corte Suprema parezca “cada vez más corrupta”. Dijo que el juez Thomas debería recusarse de cualquier caso relacionado con la investigación del 6 de enero y con la contienda presidencial de 2024 en caso de que Donald Trump vuelva a presentarse.

Los jueces están obligados a recusarse cuando su participación en un caso crearía incluso la apariencia de un conflicto de intereses. Una persona con una pizca de sentido común podría ver que el listón se cumple aquí Los jueces están obligados a recusarse cuando su participación en un caso crearía incluso la apariencia de un conflicto de intereses. Una persona con una pizca de sentido común podría ver que el listón se cumple aquí

Sin embargo, los jueces de la Corte Suprema tienen el derecho de elegir si se recluyen o no de algún tema que pueda afectar su imparcialidad.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy preguntó si el juez Thomas debería recusarse de los casos del 6 de enero y dijo: “No, creo que el juez Thomas puede tomar sus decisiones como las ha tomado cada dos veces. Es su decisión, basada en la ley”.

Pero en ese caso, ¿por qué no el juez Thomas decidió por sí mismo que debería retirarse de las cuestiones que la Corte Suprema trató sobre los ataques al Capitolio? ¿O de las cuestiones que involucran a Donald Trump en general?

La mala espina

Victoria Thomas ha declarado en el pasado que estuvo presente en los movimientos del 6 de enero previos a la irrupción al Capitolio, pero que se retiró antes de que Donald Trump de su discurso. También comentó sobre su relación política con su esposo, más allá de su posición como juez de la Corte Suprema:

Al igual que muchas parejas casadas, compartimos muchos de los mismos ideales, principios y aspiraciones para USA. Pero tenemos nuestras propias carreras separadas y nuestras propias ideas y opiniones también. Clarence no habla de su trabajo conmigo y no lo involucro en mi trabajo Al igual que muchas parejas casadas, compartimos muchos de los mismos ideales, principios y aspiraciones para USA. Pero tenemos nuestras propias carreras separadas y nuestras propias ideas y opiniones también. Clarence no habla de su trabajo conmigo y no lo involucro en mi trabajo

También agregó haber estado “decepcionada y frustrada por la violencia que surgió después de una reunión pacífica en apoyo a Donald Trump”.

image.png Clarence Thomas y su esposa Virginia Thomas, simpatizante de Donald Trump.

Entre la revelación de las conversaciones entre Virginia Thomas y Mark Meadows se encontraban más de 30 mensajes que demuestran la desesperación de Thomas de revertir los resultados de las elecciones. Recordemos que el mismo Donald Trump no se ha cansado de afirmar que estas elecciones “se la robaron” y que siempre se trató de fraude. Obviamente, sus seguidores y “fans” repetían su discurso, y hasta lo tomaron tan personal que eso terminó en las protestas del capitolio.

Uno de los mensajes polémicos fue:

“¡¡¡Ayuda a este Gran Presidente a mantenerse firme, Mark!!! . . . Usted es el líder, con él, que defiende el gobierno constitucional de USA en el precipicio”, escribió Ginni Thomas a Meadows en un texto enviado el 10 de noviembre, poco después de las elecciones, informaron el Washington Post y CBS. “La mayoría conoce a Biden y la izquierda está intentando el mayor atraco de nuestra historia”. “¡¡¡Ayuda a este Gran Presidente a mantenerse firme, Mark!!! . . . Usted es el líder, con él, que defiende el gobierno constitucional de USA en el precipicio”, escribió Ginni Thomas a Meadows en un texto enviado el 10 de noviembre, poco después de las elecciones, informaron el Washington Post y CBS. “La mayoría conoce a Biden y la izquierda está intentando el mayor atraco de nuestra historia”.

Hasta ahora, la Casa Blanca no ha hecho comentarios sobre estas revelaciones. En todo caso, tal evento demuestra no sólo el desprestigio de la Corte Suprema de USA debido a que ante esta situación, es imposible probar la independencia del juez Clarence Thomas de un partido político y un candidato particular, sino que también es un gran golpe al gobierno de Joe Biden que dejo pasar esto bajo sus narices durante tanto tiempo.

Pero por otro lado, es una gran oportunidad para destituir a Thomas al declararlo incompetente, y nombrar a otro juez demócrata para la corte. Recordemos que Joe Biden actualmente está en campaña para el nombramiento de una nueva jueza Ketanji Brown Jackson debido al retiro del juez Stephen Breyer, la cual tendrá que ser aprobada por el Senado de todas maneras. Este movimiento le daría más respiro a Joe Biden, aún más teniendo en cuenta que para las elecciones de medio término de noviembre de este año las encuestas son críticas para los demócratas.

Aunque en la historia de USA solamente 1 juez de la Corte Suprema fue destituido mediante juicio político. Y recientemente Clarence Thomas, de 73 años, fue hospitalizado debido a una infección y preocupaciones graves por su salud.

Esta polémica ya está causando estragos dentro de la Corte Suprema y el gobierno de Joe Biden, que se encuentra inmerso en la cuestión Rusia-Ucrania. No garantizar la independencia de un juez de su Corte Suprema, más aún cuando se trata de un vínculo inmediato y, según lo que se ve en los mensajes, es tan determinante a favor de un presidente/candidato, es un escándalo sin precedentes en USA.

--------------------------------------------

Más contenido de Urgente24:

A un mes de la invasión, ¿sabemos la estrategia de Putin?

Reduce tu nivel de azúcar en sangre con un simple truco

"Néstor con milicos", "Rodolfo Walsh asesino" y Biden sonríe

Aerolíneas Argentinas: Cómo sacar pasajes muy baratos

Estas 9 cosas están dañando tu memoria todos los días