Bolivia: Los bloqueos de Evo Morales dejan pérdidas de US$ 1.500 millones

La situación es tal que las protestas dejaron al menos 13 policías heridos y varios periodistas retenidos por los manifestantes en los enfrentamientos en Santa Cruz. De hecho, el gobernador de Santa Cruz pidió la instauración de un estado de excepción y el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que el ejecutivo no descarta enviar a las fuerzas armadas a las calles para desbloquear carreteras.

Muchos revistas salen armados en los enfrentamientos con la policía con escopetas, bombas molotov y armamento letal. La mayoría de los heridos son policías, según medios locales.

Pérdidas millonarias

Los 24 puntos de bloqueo, de los cuales 20 están en Cochabamba perjudicó a varios sectores productivos como el bananero, avícola y sojero. Incluso, varios productores de frutas y alimentos tuvieron que desechar sus productos en plena carretera, pues se vieron impedidos de trasladarlos hasta los mercados finales, según La Razón Digital

El ministro de Desarrollo Rural, Juan Yamil Flores, reportó que el daño económico asciende a US$ 1.500 millones, lo que representa un 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) por la interrupción de vías.

“Los bloqueos nos están perjudicando (..) en el sector, sobre todo el trópico, tenemos reportes realmente lamentables, el sector bananero, avícola, piñero, el tema de los compañeros que producen soya, caña, en realidad estamos realmente perjudicados”, manifestó Flores en conferencia de prensa.

En ese sentido, si la situación se radicaliza, Bloomberg predijo un golpe bastante fuerte para la economía del país. La Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco) alertó que la economía de Bolivia está al borde del colapso.

“Hoy lo que vemos no es más que el resultado de medidas incompletas, que no han abordado los problemas de fondo. Posturas superficiales, tan frágiles como momentáneas. La falta de combustible es clave para el sector productivo y la seguridad alimentaria del país. El colapso está ocurriendo detrás de cortinas de humo que buscan poner en segundo plano la compleja situación económica del país, con inflación, desempleo y desaceleración", expresó el presidente del Cainco, Jean Pierre Antelo, días atrás.

image.png Varios sectores, principalmente productivos se han declarado en emergencia.

Y fue tajante con la paralización fomentada por Evo Morales: “No solo están bloqueadas las carreteras, están bloqueado el futuro del país”.

Varios sectores, principalmente productivos, se han declarado en emergencia y exigen al Gobierno acciones para levantar los cortes de ruta. Advirtieron que si el conflicto continúa habrá desabastecimiento de alimentos en medio de la escasez de combustible, dólares y medicamentos.

Los productores de banana, que no pudieron exportar ese fruto, advirtieron una pérdida de más de $us 5 millones. Pero, además, alertaron que peligran sus contratos internacionales de compra por el incumplimiento que generó el bloqueo. Asimismo, los avicultores se declararon en emergencia por no poder trasladar sus productos.

El lunes varios alcaldes reunidos en el “Consejo Nacional de Autonomías” rechazaron los bloqueos a los que calificaron como un “atentado criminal” contra la economía de la población boliviana porque “incrementan los precios de la canasta familiar, vulneran derechos fundamentales al abastecimiento de alimentos, acceso a la salud, movilidad de pasajeros, alimentos, medicina y combustible”.

También le pidieron a Luis Arce que hiciera lo posible para liberar el tránsito. Hasta ahora la medida gradual que anunció no está funcionando, por el contrario, parte de Bolivia, aún es rehén de los fanáticos de Morales.

