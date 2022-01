Así la habría convencido de operarla: Murió tras liposucción

Según la primera denuncia, elevada mientras la mujer se encontraba en la UCI, la operación, por la que pagó 5.700 euros a través de 2 trasferencias, conllevó anestesia general y duró unas cinco horas. Transcurrido ese tiempo, el médico informó al acompañante de la joven de que la intervención había salido bien, pero había perdido gran cantidad de líquidos y sangre, con lo que se encontraban estabilizándola, explica el diario ABC.

Tres horas más tarde, el doctor transmitió al acompañante la decisión de trasladar a la chica al Hospital General Santa Lucía "como método de prevención". Sin embargo, la historia clínica de este último complejo hospitalario apunta que la mujer ingresó "en shock hipovolémico y en una situación de extrema gravedad", por lo que tuvo que ser intervenida de urgencia.

La familia asegura que sufrió 27 perforaciones con la cánula empleada para extraerle grasa abdominal, y eso derivó supuestamente en una fuerte hemorragia, que obligó a su traslado urgente.

El cirujano ha declarado en sede judicial que lamentaba "todo lo ocurrido".

El medio español laSexta ha accedido a unos audios en los que presuntamente el médico que la operó intenta convencer a Sara de llevar a cabo la operación, asegurándole que utilizará una técnica propia, que no puede ser develada:

"¿Qué tal Sara? Mira, escúchame. Yo hice todo. Láser... de hecho soy especialista en lipoláser, pero olvídate de lipoláser. Aquí en España piensan que es la panacea el láser, el váser y todo eso para pegar la piel, sobre todo el láser, pero... lo que tú quieres, la marcación y esa definición, eso no se hace con láser", arranca en un audio el cirujano.

A continuación le habla de una supuesta técnica que él mismo emplea y llega a asegurar que no quiere develar cómo se realiza para que no se la "copien":

"Tengo otra técnica que son unas cánulas especiales y es un plano diferente y una forma diferente de trabajar, que no te voy a decir en qué consiste porque no quiero que me copien, jajaja".

"El láser lo único que te hace es que se te pega muy poco la piel o nada pero no te quita grasa. Lo único que te hace es tener mayor riesgo de quemaduras o que te queden problemas en la piel, o sea puede ayudar en ciertos casos pero no para pegar la piel", acaba diciendo el médico.

El juzgado de Cartagena a cargo deberá dilucidar ahora cómo se produjeron esas graves lesiones y si hubo una negligencia que acabó con la muerte de la paciente, explica ABC.

Los allegados de la víctima insisten en que hubo "una negligencia, una mala praxis muy grande", algo en lo que coincide el anestesista que intervino en la operación, quien advirtió al médico que la paciente sufría episodios de hipotensión y que el líquido que se extraía tenía un color hemático.