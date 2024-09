"Usaron a Susana": El análisis de Baby Etchecopar tras la nota de la diva con Milei

Baby Etchecopar opinó del romance de Javier Milei y Yuyito González

Por otro lado, desde el programa de espectáculos aprovecharon la entrevista para preguntarle al periodista sobre la relación sentimental del líder libertario y la artista.

"Me pone mal. ¿Viste? Te juro por Dios. Porque me enferma cada vez que me bajan en el programa: 'Mirá lo que dijo Yuyito'. Pero me da verguenza ajena. ¿Me entendés? No es que le tengo bronca, pobre mujer", contestó con honestidad brutal.

Y siguió criticando a Yuyito González: "Creo que no te enamoraste de Milei cuando era panelista de los canales, te enamoras ahora que es el Presidente".

"Realmente todas esas pelotudeces que hacen en el Gobierno históricamente me da asco", agregó con dureza. Y luego manifestó: "A Yuyito le explico que no somos envidiosos somos ciudadanos que opinamos lo que ella hace o deshace porque ella tomó ese protagonismo momentáneo".

