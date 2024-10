Soledad Martínez cruzó a Patricia Bullrich y duda de su continuidad en el PRO

Embed - Patricia Bullrich felicitó a Milei por el acto en Parque Lezama

Sin embargo, Bullrich no fue la única apuntada por Martínez. La ex diputada también se refirió a los recientes dichos de Diego Valenzuela, su par de Tres de Febrero, en el mismo canal de streaming, donde adelantó sus deseos de lanzarse como candidato para la Provincia de Buenos Aires en 2027:

Me parece que parte del problema que tenemos en la Argentina es que los políticos acceden a un cargo pensando en cuál van a tener después. Entonces muchos dicen 'soy intendente porque después voy a ser Gobernador y después Presidente' y así estamos, porque no gobernás y no solucionas problemas Me parece que parte del problema que tenemos en la Argentina es que los políticos acceden a un cargo pensando en cuál van a tener después. Entonces muchos dicen 'soy intendente porque después voy a ser Gobernador y después Presidente' y así estamos, porque no gobernás y no solucionas problemas

"Yo tengo hasta 2027 un compromiso con los vecinos de Vicente López, me encanta lo que estoy haciendo, espero hacerlo bien. Agarrarse a cualquier sillón no me gusta y plantearme un cargo adelante del otro tampoco, hoy no. No te podría decir", sentenció.

Falta para 2027 pero Diego Valenzuela se sube a la carrera por PBA

El intendente del partido de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, se subió a la precoz carrera por la gobernación de Buenos Aires de cara a 2027. En declaraciones al streaming libertario LACA Stream, el jefe municipal admitió sus intenciones de correr por el cargo de gobernador tras cumplir 12 años frente al mencionado municipio en ese año futuro.

Cabe recordar que en Buenos Aires, el actual gobernador Axel Kicillof no podrá renovar su mandato por estar transcurriendo el segundo mandato consecutivo. En ese orden, la carrera está abierta aunque hay pocos participantes que hayan puesto la cabeza en ese futuro, mientras se desarrolla un delicado presente en la zona núcleo del país, y donde más tensión social se ha acumulado.

image.png El intendente de Tres de Febrero quiere "dar vuelta" la provincia.

Valenzuela, hombre originario del PRO que supo acompañar de cerca el proyecto de Horacio Rodríguez Larreta, ahora navega aguas libertarias. Acompañando la gestión de Javier Milei, el tresfebrerense se alineó al Gobierno nacional de la mano de Patricia Bullrich, siendo uno de los pocos intendentes que acompañan a la administración nacional en una porción históricamente controlada por el peronismo.

Respecto a la relación actual de Tres de Febrero con Kicillof, Valenzuela admitió tensiones. "La relación con él es difícil. Quiero contribuir, quiero ganar y gobernar la provincia en 2027. Yo hace 8 años soy intendente, me siento con ganas, energías y experiencia para ser protagonista de lo que viene. Lo he hablado con el Presidente, con Patricia Bullrich, con colegas intendentes", comentó.

Además, destacó que el control del kirchnerismo sobre PBA es relativo y que muchas veces ha sido empujado por la incapacidad opositora de lograr acuerdos internos.

"No es que gana caminando el kirchnerismo. Primero nos tenemos que unir y además tenemos que lograr un criterio de ampliación en términos de poder tener un buen resultado electoral en el sur del conurbano", aseveró el intendente.

De esa manera, el jefe municipal y ex funcionario admitió su proyecto hacia el año 2027, posiblemente impulsado por el tejido libertario que intenta adentrarse en una zona de alta complejidad, con demanda de estructura política para poder hacer pie.

