La Nación/Clarín atendieron a Duggan: "Zalamero y servicial"

Más tarde, La Nación publicó una segunda nota sin firma. La misma rescató algunos fragmentos de la nota y de las declaraciones más importantes de CFK, pero destacó el hecho de que el conductor haya evitado hacerle preguntas claves a la Vicepresidenta, como su opinión sobre los candidatos que baraja el FdT y cuál es el de su agrado.

Por supuesto que Clarín, denominado por el núcleo kirchnerista más ferviente como su mayor rival, también aprovechó la oportunidad para atender a Duggan en su nota "Me encanta Maslatón", los retos, el Pablo Duggan "más odioso" y la "comprensión de texto" de los que no creen que no será candidata: frases y dislates de Cristina Kirchner en C5N.

Si bien el extenso artículo no se centró en el intercambio entre el conductor y la Vicepresidenta sino que, de un modo similar a la segunda nota de La Nación, rescató los momentos más destacados, el nombre del conductor siempre fue acompañado por un algún palito.

Por ejemplo, sobre el instante en el que CFK retó a los panelistas del ciclo por el ruido que estaban haciendo, la nota describe: "El momento generó que el conductor le recordara, como rindiéndole pleitesía: 'Hoy necesitamos que estés cómoda'. Lo que, solícito y servicial, le volvió a preguntar una vez terminado el reportaje".

Por otro lado, en lo que respecta al ida y vuelta entre Duggan y la ex mandataria que más se viralizó, Clarín lo detalló de la siguiente manera: "'No tenés nada de rencor', le dijo admirado y pecó de autorreferencial: 'Yo mismo te critiqué mucho, después me di cuenta de mi error'. Cristina Kirchner no dejó pasar la oportunidad. 'Eras muy odioso'. Duggan lo reconoció. Tuvo que explicar que escribió dos libros desdiciéndose".

