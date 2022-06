"Basta de cagarle la vida a la gente"

Uno de los primeros que se quejó en redes sociales por la manifestación del Polo Obrero y organizaciones sociales fue el legislador libertario Ramiro Marra, quien sin filtro y ya impulsando un movimiento para acabar con los piquetes, disparó: "basta de cagarle la vida a la gente".

En su cuenta de Twitter, Marra primero advirtió que en 10 días "se viene un piquete de 4 días en la 9 de julio", y agregó: "estos tipos o tienen límites, se cagan en todos nosotros. NO SON LOS DUEÑOS DE LA CALLE, SON DELINCUENTES".

A su vez, el legislador que responde a Javier Milei criticó a Larreta y a las fuerzas de seguridad de la Ciudad, y en ese sentido, denunció: "MUY GRAVE. La prefectura no dejaba pasar a los piqueteros en Puente Pueyrredon y terminaron cediendo solo con empujones los pasaron por encima. Si las fuerzas de seguridad no pueden parar a 200 piqueteros estamos muy jodidos".

Y pidió: "Llamo al gobierno de la Ciudad a que deje de esconderse y actúe con firmeza. No podemos seguir viviendo así".

Presos tienen que estar TODOS los líderes piqueteros.

De todos modos, Marra fue solo uno de los cientos de argentinos que descargaron su ira en redes sociales por la manifestación piquetera. Mensajes como: "esta gente no trabaja, presos tendrían que estar, y manga de delincuentes y vagos", fueron repetidamente escritos en Internet, producto de la furia e indignación que sentían por no poder llegar a tiempo a sus lugares de trabajo o volver a sus casas por el caos del tránsito que provocó la marcha.

Polo obrero: nosotros cortamos la calle por los trabajadores

El trabajador que más quiere a los del PO:



El trabajador que más quiere a los del PO: pic.twitter.com/SpumLD1YE7 — ElBuni (@therealbuni) June 9, 2022

"Pocas cosas me generan tanto ODIO como cuando los amigos del Polo Obrero cortan el Metrobús y hacen cerrar todas las estaciones de subte y no tengo manera de volver a mi casa después de trabajar 9 horas y levantarme a las 7 de la mañana... Mientras vos laburas 10hs/día y comes polenta/fideos, los "desempleados" del polo obrero estan haciendo cola para comer sandwichitos de bondiola y chori, haciendo cola en el Mc Donalds y por supuesto en los cajeros links para "cobrar" por su "jornada de lucha"... El polo obrero siempre donde hay marcha están metidos, en cualquiera sea. Son unos parásitos", son algunos de los mensajes más virales de Twitter.

https://twitter.com/MariaVida_2021/status/1534993483500601372 Polo Obrero otra estafa piramidal — VivaMaria (@MariaVida_2021) June 9, 2022

Además, también se leyó: "Polo Obrero otra estafa piramidal... Polo obrero y la concha de tu hermana... El Polo Obrero no representa a ningún trabajador de este país. Lo mismo la izquierda en general... El Polo Obrero hace con los pobres lo mismo que los empresarios hacen con los influencers: Les pagan para hacer presencia".