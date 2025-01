Con insulto incluido: Mirtha Legrand disparó furiosa contra El Trece

El incidente que sufrió Mirtha Legrand en Mar del Plata

Desde hace algunos días Mirtha Legrand se encuentra en Mar del Plata a pesar de que las emisiones desde la ciudad turística finalmente parecieran no comenzar.

Es por eso que aprovecha su estadía para asistir a obras de teatro y eventos sociales. Un incidente no le permitió seguir con sus apariciones en público y el motivo fue sorprendente.

"Me rompí un diente", dijo entre risas la diva, de 97 años. Y luego detalló cómo fue el hecho que le provocó la rotura de la pieza dental. "Comiendo una tostada", expresó.

Y agregó: "Además me hicieron tratamientos de conducto así que tengo un poquito hinchado todavía". Para aclarar algunas versiones que anduvieron circulando dijo tajante: "No me pegaron. No me pasó nada como dijeron por ahí. Estoy perfecta, gracias a Dios".

