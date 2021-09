¡Ojo! Esta dieta puede acelerar la caída del cabello

En solo cuatro días, los investigadores observaron cambios en el cabello y la piel de los ratones alimentados con la dieta alta en grasas, así como signos de un mayor estrés oxidativo, que también se ha relacionado con un mayor riesgo de cáncer.

Obesidad y caída del cabello

Según el estudio, además de la dieta alta en grasas, la obesidad puede conducir al adelgazamiento del cabello y la pérdida de pelo.

Y es que, los investigadores hallaron (en ratones obesos) que el agotamiento de las células madre del folículo piloso (HFSC) a través de la inducción de ciertas señales inflamatorias, bloquea la regeneración del folículo piloso y, en última instancia, resulta en la pérdida de folículos pilosos.

"Descubrimos que esas células madre del folículo piloso en ratones obesos alimentados con dieta alta en grasas cambian su destino en los corneocitos de la superficie de la piel o sebocitos que segregan sebo tras su activación", indicó Morinaga.

Y continuó: "Esos ratones muestran una pérdida de cabello más rápida y folículos pilosos más pequeños junto con el agotamiento de las células madre del folículo piloso".

Un estudio de 2013 reveló que entre un grupo de 189 hombres con una edad promedio de 30,8 años, los que tenían sobrepeso y obesidad, tenían significativamente más probabilidades de experimentar alopecia grave. Fue publicado en el publicado en el Journal of the American Academy of Dermatology.