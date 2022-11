Gastritis erosiva: Qué alimentos agravan los síntomas y cuáles ayudan

image.png

Alimentación para la gastritis

De momento, no hay detalles sobre el tipo específico de gastritis que padece el presidente, ni sus causas, ni el tratamiento médico.

Aun así, es posible que los factores dietéticos influyan en los síntomas. De hecho, un estudio de 2020 disponible en PubMed encontró que para más del 58% de las personas con gastritis crónica los factores dietéticos afectaban a sus síntomas.

No obstante, la ciencia todavía no ha confirmado una relación directa entre la nutrición y la causa de la mayoría de los tipos de gastritis. Por ejemplo, el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales estadounidense aclara que no está claro si la dieta desempeña un papel importante en el origen de la enfermedad.

Así todo, los médicos suelen sugerir centrarse en los hábitos dietéticos para ayudar a controlar el malestar. En rasgos generales se recomienda evitar el alcohol y los alimentos picantes.

Dado que la gastritis es una enfermedad inflamatoria, una dieta rica en productos antiinflamatorios puede ser de ayuda. Algunos de ellos son:

Frutos rojos o del bosque ricos en polifenoles: frutillas, arándanos, cerezas y frambuesas.

o del bosque ricos en polifenoles: frutillas, arándanos, cerezas y frambuesas. Legumbres que contengan fibra fermentable, como las lentejas.

que contengan fibra fermentable, como las lentejas. Cereales integrales, frutas y verduras , ya que contienen hidratos de carbono con un índice glucémico bajo.

, ya que contienen hidratos de carbono con un índice glucémico bajo. Grasas omega-3 del pescado graso, los frutos secos y las semillas en vez de grasas saturadas.

omega-3 del pescado graso, los frutos secos y las semillas en vez de grasas saturadas. Verduras de hoja verde , como la espinaca y la rúcula.

, como la espinaca y la rúcula. Frutos secos , como las almendras y las nueces.

, como las almendras y las nueces. Aceite de oliva .

. Las especias que podrían tener propiedades antiinflamatorias son el ajo, el jengibre y la cúrcuma.

image.png

Para el estudio de 2020, más de 500 personas con gastritis completaron un cuestionario sobre cómo los factores dietéticos afectan a sus síntomas y la mayoría informó que los siguientes empeoraban el malestar:

Comer rápido y tener horarios irregulares de comidas.

Comer sobras.

Ingerir alimentos como: golosinas, alimentos picantes, muy salados, fritos o agrios.

La carne.

Los snacks.

image.png

