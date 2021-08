Celulitis: remedios caseros para eliminarla

La celulitis es algo que ocurre en personas de todas las formas y tamaños. Aparece en el cuerpo en forma de pozos y es muy frecuente en la región de los muslos y las nalgas. La mayoría de las mujeres, tanto jóvenes como mayores, tienen esta piel con hoyuelos, que son rebeldes y difíciles de eliminar. Por supuesto, tener celulitis no es nada malo, y no es obligación eliminarla del cuerpo si uno no quiere. Pero, a algunas personas sí les interesa disminuir su apariencia.