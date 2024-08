Enigma Chelsea: Por qué necesita (y no tiene) un sponsor urgente en su camiseta

Un patrocinador para el Chelsea de Enzo Fernández

image.png

El conjunto de Londres es el único de toda la Premier League que no tiene un patrocinador en el pecho de su casaca. Y esto se debe, justamente, a que no gana. O que gana poco. O que no gana lo suficiente. Porque entre las dificultades que tuvo para cerrar un acuerdo fue el hecho de que no participara de ninguna competición importante esta temporada, salvo la reciente noticia de que estará, al menos en la Conference League.