Boca no encontró soluciones en el mediocampo y empató con Barracas Central

Boca Juniors y Barracas Central empataron 1 a 1 en La Bombonera por la fecha 9 de la Liga Profesional , en un partido que estuvo para cualquiera pero donde ninguno de los dos pudo sacarse ventajas. La igualdad no le sirve ni al Xeneize ni al Guapo, a pesar de que las necesidades de ambos eran distintas.

Boca necesitaba seguir sumando para no perderle pisada a los de arriba de la tabla , y Barracas estaba urgido de salir del penúltimo puesto. Sin embargo, las sensaciones positivas fueron mayores por el lado del conjunto visitante.

A Boca le costó desde el arranque

Porque Barracas planteó un encuentro muy inteligente e intenso, cortándole circuitos a los de Diego Martínez por carriles internos. Con dos líneas de cuatro muy juntas y dejando poco espacio entrelíneas, apostó a jugar de igual a igual en los duelos y presionando alto. Y le dio resultados, porque a los 6 minutos robó en una salida de Boca desde el fondo y Maximiliano Zalazar, un ex Xeneize, disparó desde afuera para clavar un golazo y poner el encuentro 1 a 0.

El Xeneize circulaba muy lento la pelota y carecía de creatividad para juntar pases e ir conectando al equipo. El partido de esta noche dejó en evidencia, una vez más, el dolor de cabeza del entrenador: innovar con un nuevo mediocampo que ha sido desmantelado y que representaba parte de la columna vertebral del equipo.

El Changuito Zeballos, como con Instituto, volvió a jugar como mediapunta, por detrás de los dos delanteros, Merentiel y Giménez. Este último entró en reemplazo de Cavani, a quien le dieron descanso por precaución. Pero está claro que el proceso de un Zeballos más centralizado llevará tiempo y el jugador necesitará paciencia para hallarse en esa posición.

Por otro lado, también quedó en evidencia que Boca salió a jugar con un equipo lleno de refuerzos y, efectivamente, el tiempo de adaptación de los nuevos futbolistas demandará todavía varios partidos. Belmonte, Martegani, Medel y Giménez recorren sus primeros minutos y tuvieron una escueta participación, a excepción del delantero, que convirtió su primer tanto con Boca. El ex Atlanta metió un taco de primer nivel para meter un golazo, tras un centro de Lautaro Blanco (una vez más, en modo asistidor).

Boca no tuvo control

Lo dijo Diego Martínez en conferencia de prensa post partido. No lograron tener control sobre el juego a partir de la posesión. Eso no significó que no pudieran generar situaciones de gol, porque de hecho Boca tuvo varias chances de marcar, pero sí generó un partido de ida y vuelta, con muchas transiciones y, sobre todo, transiciones que lo lastimaron mucho.

Por eso el cotejo estuvo para cualquiera de los dos, porque Barracas Central aprovechaba (sobre todo en el 2T) un Xeneize volcado en ataque que quedaba partido y no se posicionaba de manera correcta para evitar los contragolpes del Guapo.

Martínez celebró las cantidades de chances de gol que generó el equipo, pero también admitió que están en busca de recuperar esa identidad que habían logrado a principios de semestre: dominar el partido desde el control del mediocampo.

Resumen del partido

Live Blog Post ¡Final del partido! Boca Juniors y Barracas Central igualaron 1 a 1 por la fecha 9 de la Liga Profesional.

Live Blog Post 85´: El partido es de ida y vuelta, y está para cualquiera Boca está totalmente volcado en ataque y llega al área de Barracas pero sin efectividad. Sin embargo, retrocede mal y dejando muchos huecos, lo que posibilita que el Guapo también se aproxime.

Live Blog Post 75´: Boca intensifica y fuerza errores de Barracas Sin mucha creatividad y con varios errores, el Xeneize está más agresivo en los duelos y lleva al Guapo a cometer errores. El equipo visitante empieza a sentir el cansancio y cede metros. Boca ya llegó varias veces pero no logra convertir.

Live Blog Post 60´: Boca suma peligro en ataque Diego Martínez salió al 2T con un cambio: sacó a Di Lollo y lo ubicó a Medel de central, y en su lugar entró Aguirre, delantero por izquierda. Boca logra construir ataques más sólidos.

Live Blog Post 36´: GOL DE BOCA El Xeneize llega al gol tras un centro de Blanco y un taco de Milton Giménez, que debuta en las redes con la de Boca. Golazo del local, que pone las cosas 1 a 1. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1820205204765315484&partner=&hide_thread=false GOLAZO ESPECTACULAR DE TACO PARA MILTON GIMÉNEZ El delantero de Boca anotó de lujo el 1-1 ante Barracas Central y marcó su primer tanto con la camiseta del Xeneize#LPFxTNTSports pic.twitter.com/06lzkdlBQ7 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 4, 2024

Live Blog Post 30´: Barracas, intenso en la marca El visitante le pone las cosas difíciles a Boca y va con mucha intensidad a cada duelo. El local hace todo demasiado lento y no logra progresar a través del pase.

Live Blog Post 15´: Boca no se puede meter en partido y Barracas lo incomoda El visitante presiona alto a Boca en sus salidas desde el fondo, y le corta los circuitos por el centro. El local no puede hilvanar secuencias de pases.

Live Blog Post 6´: GOL DE BARRACAS Gran remate de media distancia de Maximiliano Zalazar, tras un robo de Barracas en la salida de Boca desde el fondo. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1820197651281019035&partner=&hide_thread=false LA INEXORABLE LEY DEL EX CON UN GOLAZO Maximiliano Zalazar sacó un gran remate cruzado para el 1-0 de Barracas Central sobre Boca#LPFxTNTSports pic.twitter.com/XUypqxc3Dr — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 4, 2024

Live Blog Post ¡Comienza el partido! Boca y Barracas ya juegan por la fecha 9 de la Liga Profesional.