Tras la llegada de Hansi Flick, Pep Guardiola confirmó que no volverá al Barcelona

En la charla, Josep Guardiola fue categórico y expresó que “me encuentro en Manchester y como no estoy en Barcelona, no hablo del proceso. Lo que es seguro es que lo que haya podido pasar con Xavi no es mi culpa, llevo muchos años fuera del Barça y no soy sospechoso en este sentido” y añadió que “le deseo lo mejor a Xavi y que Hansi tenga toda la suerte del mundo”.