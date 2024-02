River Plate no pudo y Boca Juniors logró su objetivo: No perder

River Plate intentó arrinconar a Boca, con ataques punzantes de Esequiel Barco y Pablo Solari. Pero fue González Pirez quien tuvo la oportunidad inicial, que malogró. Facundo Colidio estrelló un remate en un palo.

Boca Juniors estaba o sorprendido o superado en retener la pelota. Kevin Zenón intentó conducir al equipo pero la ofensiva del visitante consistió en meter la pelota dentro del área mediante tiros libres.

A Boca, en esos primeros minutos le costó hacer pie y tuvo que apelar a una seguidilla de faltas, un total de 7 en un lapso de 15 minutos. Luego, a River le costó mantener la presión e hizo que el partido se emparejara.

Sin embargo, Boca no supo aprovecharlo, con Cavani intrascendente y con Merentiel marcado por Paulo Díaz, no tuvo profundidad para atacar al espacio y generar peligro al equipo de Demichelis.

A River le faltó efectividad. A Boca le faltó coraje.

2do. tiempo

En el inicio del complemento, Pablo Solari definió a los 3 minutos ante el arquero Sergio Romero, luego de un rebote que el guardametas ante un remate de Solari. El tanto fue chequeado mediante el VAR y convalidado.

Frente a esto, el equipo de Martínez, se vio obligado a salir a buscar el empate y para esto realizó dos variantes: afuera Cavani y Saralegui, adentro Langoni y Blondel.

Embed Gran pase de Enzo Díaz, rebote y definición de Solari para el 1-0 del Millonario en el Superclásico pic.twitter.com/o6AdRrjhpI — River Plate (@RiverPlate) February 25, 2024

El partido entró en un ida y vuelta. River intentó ampliar el resultado pero otra vez falló en la puntada final. Boca Juniors encontró espacios para atacar, en especial sobre el lateral derecho del local.

Y logró el empate, luego del desborde de Blanco por el lateral derecho de River. Otra vez River Plate al ataque, alentado por su parcialidad ansiosa por lograr la victoria. Fue en vano.

Los últimos minutos del partido se pudo ver a un River que intentaba ganarlo a los ponchazos, con poca claridad, y a un Boca aferrado al empate que terminó jugando con siete defensores.

Embed ATENCIÓN AL GOL DE #BOCA vs river:



¡10 TOQUES! Y encima con un MASTERCLASS de #EquiFernández con pisadita entre 2 y pase 3 dedos a #Advíncula, antes del centro de #Blanco y el gol de Cristian #Medina.



Sigan diciendo que "#Boca SE ENCONTRO EL GOL".pic.twitter.com/d42Hv8fVhP — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) February 26, 2024

River Plate vs Boca Juniors

Martín Demichelis, DT del local, apunto a reforzar al plantel:

El partido pasado fue Barovero y hoy Sergio Romero. Hoy defendimos bien la pelota parada. No se vio reflejada en el gol, pero trabajamos la pelota parada a favor y en contra. No hay que dejar de insisitir y de creer. Le dije a los chicos que no se reprochen nada. Estoy orgulloso del plantel que tenemos. El partido pasado fue Barovero y hoy Sergio Romero. Hoy defendimos bien la pelota parada. No se vio reflejada en el gol, pero trabajamos la pelota parada a favor y en contra. No hay que dejar de insisitir y de creer. Le dije a los chicos que no se reprochen nada. Estoy orgulloso del plantel que tenemos.

Diego Martínez, DT del visitante, lució satisfecho:

"Creo que es muy valorable que el equipo siguió creyendo y nuestro gol fue buscado. Me parece que es una muy buena jugada colectiva y también valoro lo que hizo el equipo antes del gol porque más allá de esos 10 minutos, donde River nos presionó y nos hizo estar bastante incómodos".

Martín Demichelis abrió el paraguas:

"No me voy preocupado, pero sí descontento por no haber ganado. Si yo como entrenador de River termino el partido con 7 defensores, no estoy respetando la historia de River. Nosotros intentamos ser protagonistas con Nacho (Fernández), (Esequiel) Barco, (Claudio) Echeverri… Por momentos el rival nos cerró el camino, no sé si ellos estarán contentos con el planteo y el resultado. Nosotros no".

Embed "Si yo termino jugando con 7 defensores le estaría faltando el respeto a la historia de River"



La explosiva frase de Demichelis al hablar del planteo de Boca... pic.twitter.com/Dw2rYPb1Pw — La Página Millonaria (@RiverLPM) February 25, 2024

Martínez ofreció su explicación:

River no nos sorprendió. Siempre juega a esto. Nos costó salir de la presión en los primeros minutos. Intentamos hacerlo de manera asociada. Hay que estar preparado para pasarla mal en esos momentos. Más allá de esa dificultad, River no fluyó. Buscaron las espaldas de los defensores con Colidio y Solari. Sí es verdad que nos llegaron con Herrera, por medio de centros. Se dio un partido abierto de ida y vuelta. Fue de tránsito rápido en la mitad de la cancha. River no nos sorprendió. Siempre juega a esto. Nos costó salir de la presión en los primeros minutos. Intentamos hacerlo de manera asociada. Hay que estar preparado para pasarla mal en esos momentos. Más allá de esa dificultad, River no fluyó. Buscaron las espaldas de los defensores con Colidio y Solari. Sí es verdad que nos llegaron con Herrera, por medio de centros. Se dio un partido abierto de ida y vuelta. Fue de tránsito rápido en la mitad de la cancha.

Embed "CREO QUE ES MUY VALORABLE: EL EQUIPO TUVO LA PERSONALIDAD Y LA HOMBRÍA PARA VENIR A PLANTARSE A ESTA CANCHA". Y a vos... ¿Qué te pareció el planteo de Boca en el Más Monumental?



#ESPNenStarPlus / @ESPNArgentina pic.twitter.com/MwBr1AKVR4 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2024

Cada uno con su manual

Remate de Demichelis:

"El empate nos duele porque queríamos ganarle al máximo rival. Tuvimos buenos momentos de fútbol en el partido. Ello tuvieron la del gol, un centro cruzado y un remate de afuera, nada más. Es cierto que hicimos malas presiones en los últimos 5 minutos del 1er. tiempo, pero poco más. Nunca vamos a cambiar nuestra esencia de ser ofensivos".

Algo más de Martínez:

"Siempre tratamos de evitar esas situaciones con un lateral opuesto o con un jugador más posicional en el medio. Lo que intentamos hacer como equipo genera que nos puedan agarrar abiertos en el fondo".

Final agitado 1

Cristian Lema a Franco Armani: "¿Qué me pegás? Pedazo de cornudo. ¿Qué me pegás?". (¿...?) Y la siguió en el túnel.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SanmaTendencia/status/1761915311740092419&partner=&hide_thread=false "Cornudo"



Por los comentarios de Lema hacia Armani después de que el arquero le tirara un cortito en la espalda. Encima de gorriado, es cagón también el hijo de re mil puta.pic.twitter.com/B8lMaj7Zw3 — Tendencias Deportes (@SanmaTendencia) February 26, 2024

Embed Tras su cruce sobre el final del partido, Cristian Lema esperó a Franco Armani en el túnel pic.twitter.com/gUreYNsboK — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) February 26, 2024

Final agitado 2

Miguel Borja vs. Sergio Romero en el final del partido, a partir de que el delantero de River Plate acusó al arquero de Boca Juniors de demorar el juego:

Embed “Jugá a la pelota. Mirá el escudo, jugá”.



El mensaje de Borja para Chiquito Romero. pic.twitter.com/3TIeA3JPr0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 26, 2024

Eliana Guercio con los tapones de punta contra Borja por Chiquito Romero

La que no se quedó atrás y salió con los tapones de punta en defensa de su esposo, Chiquito Romero fue Eliana Guercio. A pesar de que Romero aseguró que Borja le pidió disculpas, su esposa se mostró furiosa y chicaneó al colombiano: "¿Quién sos? ..en Madrid no estuvimos bebé, tendrías que agradecerlo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1761932922825666956&partner=&hide_thread=false "BORJA ME DIJO QUE INTENTEMOS JUGAR... PERO ESTUVO MUY BIEN PORQUE CUANDO TERMINÓ EL PARTIDO ME PIDIÓ DISCULPAS". Chiquito Romero habló sobre su cruce con el Colibrí... ¿POR HACER TIEMPO?



#ESPNFútbol1 | @ESPNArgentina pic.twitter.com/sv2d7C0mOQ — SportsCenter (@SC_ESPN) February 26, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ElianaGuercio/status/1761876653192466871&partner=&hide_thread=false Quien SOS ????

así se ríe mi REY quien sooooossssss ???? — EliGuercio (@ElianaGuercio) February 25, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ElianaGuercio/status/1761896262880616620&partner=&hide_thread=false En Madrid no estuvimos BB !!!

Tendrías que agradecerlo — EliGuercio (@ElianaGuercio) February 25, 2024

Final agitado 3

Desastre de barrabrabas. Lamentable que las fuerzas de seguridad sigan 'pintadas'. En especial la Bonaerense. Inútiles.

Embed Después del partido el micro de la filial de Pilar de River volvio a pasar por dónde estaba la gente de Boca, pero está vez hubo una pelea que terminó con botellazos y pelea mano a mano entre la gente de Bover https://t.co/AgsJrtd049 pic.twitter.com/aJhEqwGfzm — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) February 26, 2024

Última

Sin embargo, a veces gana el fútbol, que es un deporte y un entretenimiento, no una guerra. ¡Qué viva el fútbol, carajo!