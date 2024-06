Ricardo Gareca: la referencia en Gallardo y Simeone para reinventarse como DT

"Por ejemplo, ya no se hacen tanto los partidos cortos de 60 minutos durante la semana. Era algo que antes el entrenador utilizaba siempre para ver al once completo y que a mí me gusta en particular, pero ya no es tan presente. Por otro lado, hay entrenadores que automatizan movimientos y otros que dan más libertad. ¿Cuál es mi posición al respecto? Una intermedia. Me gusta el orden, pero valoro mucho la creatividad del jugador", agregó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ESPNChile/status/1797668767859695676&partner=&hide_thread=false "SI ME TOCA ESTAR, FELIZ. SI NO, APOYARÉ DESDE AFUERA"#SportsCenter Arturo Vidal habló sobre sus expectativas ante un posible llamado a #LaRoja por parte de Gareca y aseguró que: "Siempre tengo la ilusión de estar en la Selección". pic.twitter.com/etvczSMKLP — ESPN Chile (@ESPNChile) June 3, 2024

Para el ex Vélez se trata de modernizarse. "Con mi cuerpo técnico tratamos de estar al día en lo que tenga que ver con el uso y análisis de datos. Antes los cuerpos técnicos eran solo los entrenadores. Después se le agregó el preparador físico. Más tarde el segundo entrenador, el preparador de arqueros, nutricionista, analista de rivales, psicólogo… Hasta que hoy somos 15 personas en un equipo de trabajo", confesó en su entrevista.

"Hay un montón de cosas que se van agregando y todas se terminan complementando. Está bien que así sea. No es que lo pasado estuviese mal. Pasa que los entrenadores vamos a ir adaptándonos a las herramientas que nos sumen", dijo el Tigre.

Ricardo Gareca, querido en Argentina, querido en Perú, está ahora ante el desafío de ganarse ese cariño en Chile. Con la Copa América a la vuelta de la esquina, el DT ya entregó la lista de convocados: "Confío y creo en el jugador chileno. Si acepté todo esto, es porque realmente tengo mucha fe".

