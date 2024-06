Valentín Barco tiene el OK del Brighton para los Juegos Olímpicos

A diferencia de la Copa América, los equipos no están obligados a ceder a los futbolistas para participar del certamen olímpico, y, más allá de que estén convocados por el entrenador, no pueden participar si los directivos no los dejan. Es el caso, por ejemplo, de Garnacho, de quien ya se confirmó que no tiene permitido estar en París 2024, por orden del Manchester United.