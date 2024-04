"Lo de Boca tiene valor porque es el fruto de una idea": Diego Latorre destacó el buen presente del Xeneize

“Éxito y valor no están hermanados. El éxito puede ser puntual y circunstancial por un montón de factores. Otra cosa es algo que tenga valor. Lo de Boca tiene valor porque es el fruto de una idea, de una línea institucional y de un entrenador que plasma en la cancha todo lo que Boca, su Consejo de Fútbol y Riquelme han ideado para este momento”, señaló el ex comentarista ante la atenta mirada de Vignolo y compañía.

La importancia de un DT capaz y un apoyo dirigencial que tenga voluntad de acompañarlo

Diego Martínez ya entrena a los jugadores de Boca Juniors. Diego Martínez parece haber encontrado el equipo

"Si el entrenador no es capaz de transmitir sus ideas, o de que el equipo juegue bien, o no pone a los jugadores correctos, o no desarrolla el juego de un equipo de fútbol, todo esto se queda en intenciones, muy saludables por supuesto", continuó Latorre. "En el fútbol hay que tener convicciones, porque siempre hay una derrota a la vuelta de la esquina que te pone a prueba. Y la derrota puede llevar a hacer muy malos diagnósticos", agregó.

Además, Gambeta no dudó en sostener que ejemplo como el de Cristian Medina y su consolidación en Primera División es un ejemplo paradigmático de las decisiones dirigenciales. "Hay que tener claro qué rumbo tiene la idea institucional, porque si vas a esperar que una derrota te cambie tu pensamiento, es un loquero, no se puede vivir. Me parece que ahí es donde está cristalizado en Primera los Medina... Es importante que seas tozudo y que tengas las cosas claras para que no te desvíen las cosas del camino"