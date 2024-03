Cavani pidió silencio por la situación de Altamirano pero lo insultaron

CAVANIPIDIOSILENCIOPORLASITUACIONDEALTAMIRANOPEROLOINSULTARONFOTO2.jpg El uruguayo Edinson Cavani pidió silencio tras la descompensación del jugador Javier Altamirano pero los hinchas de Estudiantes de La Plata lo insultaron.

Todo ocurrió sobre los 27’ del primer tiempo del partido válido por la fecha 11 de la Copa de la Liga. El jugador chileno que viste los colores de Estudiantes se tomó el cuello y cayó al suelo. Inmediatamente, compañeros y rivales comenzaron a pedir el urgente ingreso de los médicos.

La ambulancia entró al campo de juego y se llevó al futbolista en medio de los gestos de desesperación de sus colegas. Enzo Pérez era uno de los más afectados, con lágrimas en los ojos.

Luego de algunos minutos de incertidumbre, el árbitro convocó a los capitanes y de común acuerdo se decidió suspender el partido.

Qué dijo el médico de Estudiantes sobre la situación de Altamirano

Hugo Montenegro, médico de Estudiantes, estuvo con Javier Altamirano tras la descompensación y brindó un primer parte desde el sanatorio. “Ya está bien, se determinó que fue una convulsión, ya se le hicieron los estudios de laboratorios, la tomografía dio bien. Quedó en observación en terapia intensiva, mañana tiene que hacerse más estudios. Es un cuadro que se determina después con los estudios. Lo importante es que salió de ese episodio, se le hicieron estudios, arrojaron buenas noticias, hay que complementarlos mañana a primera hora”, aseguró.

Cómo se encuentra el jugador de Estudiantes

El médico de Estudiantes, Hugo Montenegro, informó que se le realizó a Javier Altamirano una tomografía en la cual se descartaron tumores cerebrales.

Además, aclaró que Altamirano no tenía antecedentes similares y que tampoco había sufrido golpes de consideración durante el partido. Mientras que desde el club, lanzaron un comunicado asegurando: “El jugador sufrió un episodio convulsivo. Se encuentra en internación bajo observación y para complementar estudios”. Y agregaron: “Se realizó TAC, la que resultó sin imágenes patológicas evidentes. Se encuentra estable”.

El jugador oriundo de chile tiene 24 años y es mediocampista de Estudiantes desde mediados de 2023 y firmó contrato hasta 2026. Está internado en el Instituto Médico Platense y cuenta con el apoyo de todo el mundo del fútbol que se solidarizó con él y su familia, colmando las redes sociales de mensajes deseándole fuerza.

Cuándo se jugará Boca - Estudiantes

Respecto al encuentro por la fecha 11 de la Copa de La Liga, quedó suspendido priorizando la salud del jugador, y aún no hay fecha para reprogramarlo. Según informó TyC Sports, en la Liga Profesional tienen decidido que el partido no se retomará esta semana, debido a que el plantel no está en condiciones emocionales para jugar el partido.

La fecha que dejan trascender desde la organización es el miércoles 27 de marzo, previo al feriado XL por Semana Santa, según informó TyC Sports.