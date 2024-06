Agustín Giay podría salvar a Marcelo Moretti

Néstor Ortigoza sobre su cruce con Hernán San Martín, DT de Séptima División, en @ESPNArgentina:



“Fue una discusión acalorada pero no hubo piñas, no se trata de eso. Hay 2 pilares fundamentales: el respeto y la educación.



No me gusta que los chicos viajen y que la categoría… pic.twitter.com/nfSwIY7mgB