Gisela Marziotta puso paños fríos ante acusaciones por la salida del locutor de Aspen

Debido a esto, y en su afán de callar tales versiones, la legisladora compartió en su cuenta de X (ex Twitter) una publicación junto a Rodríguez por su participación en la jornada de Media Day. Sin embargo, ni así logró evitar las críticas de los internautas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fantoche_triple/status/1848698790431031413&partner=&hide_thread=false La conchuda de Marziotta lo rajó al gran Leo Rodríguez de @fmaspen

Inútil, hija de puta pic.twitter.com/N4zMCz2EjS — Groncho Marx (@fantoche_triple) October 22, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Fran_Casaretto_/status/1848495445259035132&partner=&hide_thread=false Es una lástima lo que esta pasando con Radio Aspen. La intervención de Gisela Marziotta deja al descubierto que nadie la quiere y el mismísimo Leo Rodríguez, con 33 años de antigüedad, al enterarse, tomó la decisión de renunciar. La radio ya no será exclusivamente de música, y de… — Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) October 21, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Fran_Casaretto_/status/1848499624958460338&partner=&hide_thread=false Leo Rodríguez, locutor histórico de Aspen 102.3 quebrado y con lágrimas en sus ojos, renunciando al aire cuando se enteró de la intervención de Marziotta. pic.twitter.com/N85mg0wI6z — Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) October 21, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/laderech4avanza/status/1848401603138584580&partner=&hide_thread=false La diputada K de Marziotta no PARA de atentar contra los argentinos



Votó en contra del Registro de violadores



Pide datos públicos de los q usen Internet xa poder contactarte si no le gusta lo q opinas



Hizo q Leo Rodríguez, el histórico locutor de Aspen, se vaya de la radio pic.twitter.com/zMPbq9TjQS — Gustavo Derecha (@laderech4avanza) October 21, 2024

Se despide Leo Rodríguez, el histórico locutor de Aspen: "Angustia y liberación"

En la mañana del lunes (21/20) Leo Rodríguez, el locutor y musicalizador de la FM Aspen, anunció al aire que abandonará la radio luego de 33 años. En junio de este año ganó el Martín Fierro de Radio por su labor en musicalización en la emisora.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/soylrodriguez/status/1848453637103624360&partner=&hide_thread=false Gracias de corazón.

Dejo todo en mi querida Aspen @fmaspen.

Esta es mi última semana al aire

Acá el pase de hoy para los que quieran verlo con mi amigo y colega de décadas Fer Iannello. https://t.co/4LChrly8le — Leo Rodríguez (@soylrodriguez) October 21, 2024

En diálogo con el diario Clarín Rodríguez confirmó: "Me estoy desvinculando de la radio y mi último programa será el próximo viernes (25 de octubre)".

Los motivos son varios, no es momento de contarlos. Es una decisión que no es apresurada, son 33 años en la radio, y es algo que vengo madurando desde hace mucho tiempo. Es una decisión que tenía tomada Los motivos son varios, no es momento de contarlos. Es una decisión que no es apresurada, son 33 años en la radio, y es algo que vengo madurando desde hace mucho tiempo. Es una decisión que tenía tomada

Por otro lado, indicó que la partida de productor Pablo Glattstein está vinculada con su decisión. "No es un retiro voluntario, es una decisión personal y profesional retirarme de la radio. La vengo madurando desde hace meses", agregó.

Rodríguez trabajaba en la radio desde 1990. Además de su labores ya mencionadas, también era responsable de la coordinación artística y de la programación y jefe del área de locutores.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1802513993736577405?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1802513993736577405%7Ctwgr%5E84bafb27a6202b99740da8bf45917819024cbf1b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fse-despide-leo-rodriguez-el-historico-locutor-aspen-angustia-y-liberacion-n587918&partner=&hide_thread=false MARTÍN FIERRO DE RADIO | LABOR EN MUSICALIZACIÓN



Leo Rodríguez de Radio ASPEN se lleva el premio.#MFRadio #MartinFierroDeRadio2024 #AméricaTv pic.twitter.com/rhshJz59YO — América TV (@AmericaTV) June 17, 2024

----------

Más contenido en Urgente24

Rumores sobre Mercedes-Benz pero con Milei ya se fueron 8 multinacionales

La miniserie de Netflix que supo causar furor y es de las mejores de la plataforma

Dólares tras blanqueo: Los precios que pueden alcanzar en octubre