Sobre legados y madres en tiempos oscuros

Eddy, mi madre, no tenía ni idea de lo que provocarían en mi los 3 años en el Grafo, que concluyeron con mi alunizaje en El Cronista Comercial, mi 1er. trabajo firme, luego de fracasar en La Opinión intervenida por los militares: no pasé los 30 días de prueba. Todavía no me daba cuenta que a Eddy no le importaba el periodismo en sí mismo. Ella sólo quería mudarme de mi zona de confort: el ex Mercado de Abasto, en Avellaneda, donde primero yo había ayudado en la venta al por mayor y en consignación, de papas, cebollas, ajos, zanahorias y batatas para 'Pepe' Blanco. En parte porque él había financiado mi viaje de egresados a Bariloche en la Escuela Nacional de Comercio Nº1. Y también porque yo estaba enamorado de su hija mayor, Marina, una ambición imposible o un tiempo perdido.