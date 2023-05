Rosario nunca fue patrimonio de Los Monos

De paso: ¿Por qué no puede rehabilitarse en el siglo 21 un evento cultural tan trascendente como fue el Festival Iberoamericano de la Danza y la Canción?

Raúl Acosta participó de aquella 'movida' telúrica ocurrida antes de los lúgubres '70. En algún momento de los días posteriores le insistió a Cosentino, recordado también por Qualiton, que no había que quedarse en 'La Canción del Centauro' sino ir por más.

Cantata Rosario 007 (Guillermo Turin Bootello).jpg Néstor Mozzoni en canto y piano, detrás Tomás Pagura (batería), Eduardo Cáceres (guitarra) y Javier Galera (bajo). No se ven Emiliano Zamora (flauta) y Luis Giavón (oboe). Guillermo Turin.

Rosario, 1961

Antes de avanzar, un pequeño homenaje. 'Cantares de los pajes de la nao', de Joaquín Rodrigo, del Coro Estable de Rosario, dirigido por Cristián Hernández Larguía, fue el primer disco de Qualiton en 1961, emprendimiento de Nelson Montes-Bradley e Iván Cosentino, empeñados en producir y publicar discos de vinilo en Argentina bajo el paraguas de Fondo Cultural, con sede en Rosario y que luego fue rebautizada Qualiton.

Su especialidad eran las ediciones limitadas, de no más de 300 unidades, aunque luego el desafío se amplió con la incorporación de Nora Raffo y Carlos Melero.

Luis Oddone podría relatar algo más específico de la etapa siguiente porque cuando el proyecto creció del garaje en Rosario a la sede de Fonema en el barrio de San Telmo, Ciudad de Buenos Aires, se logró financiación en Banco Oddone, antes del delirio paramilitar de atacar los estudios, por el supuesto pecado criminal de 'penetración marxista', en 1976, y sus directivos debieron correr hacia el exilio.

Antes que sucediera esa locura, 'Bigote' Acosta le mencionó cierta inquietud creativa a Cosentino pero éste ya se encontraba consumido por el proyecto Qualiton y le aconsejó vincularse a "un pibe con mucho talento", Néstor Mozzoni.

Después llegó Leopoldo Galtieri al II Comando de Ejército y Rosario ingresó al silencio horrible del silencio involuntario, que recién aflojó en 1982.

Cantata Rosario 010 (Guillermo Turin Bootello).jpg Graciela Mozzoni, una voz que provoca envidia. Guillermo Turin.

La ciudad

Acosta no nació en Rosario sino en Santa Fe de la Vera Cruz pero gran parte de su vida intelectual y familiar sí transcurrió en Rosario. La frase correcta sería 'se afincó en Rosario', y estudió su historia.

Así fue como Acosta se enteró de que la capital del Litoral no tiene fundador conocido ni fecha de onomástico. Por cierto que es una herejía. Apenas aparece una fecha de arribo de la estatua de una virgen, y la mención de un cura, Ambrosio de Alzugaray, anécdota que le interesó por la curiosidad de que su apellido materno también es Alzugaray.

La historia de Rosario ni siquiera comienza en donde hoy se levanta Rosario. En verdad arranca en una pequeña capilla que se llamó Carmen del Sauce, en el pueblo que lleva su nombre, sobre la Ruta Provincial 25, a 40 km al sur de Rosario, donde en 1803 se ubicó una posta de carretas, en medio de la nada. Con el tiempo llegaron más inmigrantes, algunos ya no usaron carreta sino que fueron por barco, y cuando se instalaron cerca del muelle donde desembarcaron, nació la actual Rosario.

'El Bigote' compartió con Mozzoni la idea de contar la historia de la ciudad sin padre, de componer y cantar una gesta de inmigrantes. Porque hoy día se conoce a Rosario por la banda narcocriminal de Máximo Ariel Cantero y su familia pero la ciudad tiene historias mejores.

Es cierto que en Rosario vivió el siciliano Giovanni Galiffi, quien convirtió a la ciudad en 'la Chicago argentina' durante la Década Infame, y se lo vinculó con tragedias tales como el secuestro y muerte del periodista Silvio Alzogaray, del diario Crítica, pero fue un momento, inmortalizado por Enrique Santos Discépolo en 'Cambalache'.

En la versión original, no en la que grabó Julio Sosa en 1955, la letra es:

"¡Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón! / Mezclaos con Stavisky van don Bosco y la Mignon, / don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. / Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclao la vida, / y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un calefón."

Don Chicho era el alias de Galiffi.

Cantata Rosario 012 (Guillermo Turin Bootello).jpg Daniel Abraham. Guillermo Turin.

Homenaje

La Cantata tiene la única canción conocida al Monumento a la Bandera, una construcción sinónimo de Rosario pero que algunos nunca asumieron como tal.

Hay una historia muy interesante al respecto porque mientras fue jurisdicción del Ejército Argentino, no fue considerado un monumento sino un recordatorio. No era menor la diferencia. Quizás porque siempre abundó la controversia histórica acerca del lugar donde Manuel Belgrano izó por primera vez la bandera patria que él diseñó.

Un recordatorio no recibía la partida presupuestaria de un monumento, y el deterioro era casi irreversible.

Ya en los años '90, y con Carlos Menem en el Ejecutivo Nacional, se organizó una visita a Rosario con ceremonia junto al Monumento a la Bandera pero era lamentable el estado de la construcción icónica de Rosario.

Fue Menem quien lo declaró monumento nacional por decreto Nº 1592 del 27/112/1989, y recién entonces fueron asignadas las partidas presupuestarias necesarias para la recuperación y ampliación de lo que se había inaugurado en junio de 1957.

'El Monumento a Juan', canción de la 'Cantata Rosario' es la única que se le conoce al emblema que convoca festejos y protestas, y en un fragmento dice:

"No quiero que me toque sino sabe / que soy de dura piedra de otros cielos / no quiero que me toque si no sabe / que preciso latir por esos dedos / no quiero que me toque / si ha olvidado que al tocarme parezco / un trozo de madera un barco y una vela / un tren un avión,k que voy creciendo / que resurjo en latidos de amores que me tocan / Yo soy el Monumento".

Cantata Rosario 004 (Guillermo Turin Bootello).jpg Canta Rosario. Guillermo Turin.

La historia

El estreno de 1983 fue exitoso porque la obra incluye una atractiva variedad de melodías de ritmos diversos y poemas de letra notable. Obviamente no es una obra 'chingui chingui', onda Los Palmera, con todo el respeto debido, pero tuvo su popularidad hasta que el surgimiento de 'la Trova' sepultó al folclore, luego de la derrota en Malvinas.

'La Trova rosarina' estaba escondida porque era la gente del rock argentino, mala palabra para los militares, pero cuando las canciones en idioma inglés se volvieron impopulares, sus integrantes llegaron a la difusión masiva. Ellos eran los herederos de Litto Nebbia, liderados por Juan Carlos Baglietto y Silvina Garré, y su tecladista, Fito Páez. Y también Lalo de los Santos y Pichi De Benedictis.

En definitiva, el jueves 18/05, 40 años después, se reestrenó la Cantata -con algunos ajustes porque han transcurrido 4 décadas-, historia cantada de Rosario, con una ejecución impecable de 6 músicos, en una sala de sonido excelente (Teatro Príncipe de Asturias), y las voces destacables de Graciela Mozzoni, Romina Amoruso, Daniel Abraham y Néstor Mozzoni. Y 'el Bigote', además de leer sus textos, participa del hip-hop, 'Rap de la calle Córdoba'.

El sábado 20/05 se repite en la Sala Lavardén. Aunque no sea su propósito, para Urgente24 es un hecho cultural audaz disputarle la historia de la ciudad al crimen organizado y sus amigos: "Viajero que estás llegando a los pagos del Rosario / Es una ciudad extraña, como todas tiene reglas, / Secretos, intimidades, tiene sus nombres callados, / sus esquienas y las sombras, celosas de aquel pasado / que no se debe nombras, para no despertar fantasmas (...)".

Sin duda que recuperar Rosario no puede ser solamente un acontecimiento policial, decisión político-institucional que no existe porque no hay consenso entre sus líderes ni siquiera en año electoral, y es muy grave semejante ausencia. Quizás esto sucede porque no hay una ofensiva cultural que debe anteceder al acontecimiento judicial y de la seguridad pública.

Pero la mayoría de los políticos argentinos desconocen la problemática del poder, que lo ubican en la lapicera, la alfombra y el auto con chofer, gente ramplona que desconoce la problemática de la batalla cultural, territorio en el que ocurrió la derrota que que detonó la gran crisis argentina. Torpes, creen que fue el FMI u otros actores externos y no la pérdida de identidad, propósito y horizonte colectivo. De todos modos, eso queda para otra ocasión. Hoy nos quedamos con la Cantata.

-----------------------------------

Más contenido en Urgente 24

Último momento: Paro nacional de colectivos por 24 horas

Dieta saludable e inalcanzable: Precios de frutas y verduras, por las nubes

Dura respuesta de Milei, Bullrich y Espert a la CGT

La UADE negó que hayan ingresado piqueteros a robar