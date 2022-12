Qatar 2022: FIFA le pone un freno a Volodymyr Zelensky

Zelensky ha aparecido en video en la cumbre del Grupo del G20 (evento político) pero los premios Grammy (industria discográfica estadounidense) o el Festival de Cine de Cannes (industria cinematográfica occidental) aceptaran politizarse, no obliga a la FIFA, que es mucho más diversa, heterogénea, compleja.

Luego, están sucediendo otras cuestiones con Zelensky.

iglesia ortodoxa kiev.jpg Desde diciembre de 2018, el bloque más grande en la congregación del cristianismo ortodoxo (260 millones de personas) se rompió porque Kiev tuvo su propio Patriarcado, equivalente al de Moscú. Pero en mayo 2022, quienes aún respondían al Patriarcado de Moscú, rompieron. Para Zelensky no es suficiente y allanó este complejo: ¿?

La persecución

Michael Gryboski escribió en Christian Post la gran preocupación que se vive en sectores del Cristianismo por decisiones recientes de Volodymyr Zelensky.

Las autoridades en Ucrania han ordenado medidas punitivas contra 7 clérigos de la Iglesia Ortodoxa que supuestamente tienen vínculos de simpatía con Rusia como parte de una campaña contra las iglesias ortodoxas afiliadas a Moscú.

La Iglesia Ortodoxa ucraniana, afiliada al Patriarcado de Moscú, cortó públicamente los lazos con Rusia en mayo por la invasión, pero sus propiedades han sido objeto de redadas por parte de la policía secreta de Ucrania (SBU), que afirmó que se había encontrado literatura prorrusa dentro de las iglesias.

Para los defensores de la libertad religiosa, es muy grave. La persecusión es por la sospecha de que utilizan su influencia cultural, que es milenaria, contra Zelensaky. Luego, intentar ingresar la Fe ancestral a la coyuntura política es un escenario harto polémico.

De los 43 millones de habitantes de Ucrania, alrededor de 66% se identifican como cristianos ortodoxos orientales. En 2019, el líder espiritual de los cristianos ortodoxos en todo el mundo, el patriarca Bartolomé de Constantinopla, permitió que Ucrania formara una iglesia independiente de Moscú, llamada Iglesia Ortodoxa de Ucrania (OCU).

Sin embargo, muchas parroquias y sacerdotes permanecieron bajo el paraguas del Patriarcado de Moscú y sus siglas son UOC. En mayo 2022, la UOC rompió formalmente con la Iglesia Ortodoxa Rusa por la invasión de Ucrania.

El Consejo de Seguridad de Ucrania confiscó los bienes de 7 clérigos y les prohibió ciertas actividades económicas o legales, y les prohibió viajar, informó Reuters.

Según Zelensky, él intenta tomar medidas para evitar que el clero ayude a Rusia: “Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que el estado agresor no pueda mover ningún hilo que pueda hacer sufrir a la sociedad ucraniana”.

Una enormidad, sin duda. Y que podría provocar otras acciones. Entonces, en nombre de la libertad se reprime: ¡¡¿¿...??!!

El problema específico consiste en que, por historia que acumulan siglos, hay congregaciones ortodoxas que están afiliadas al Patriarcado de Moscú, en lugar de estar afiliadas a la Iglesia ortodoxa ucraniana independiente, que es más reciente.

Todos condenan, con justicia, la militancia casi soviética del patriarca ortodoxo ruso Kirill, de Moscú , defensor de la invasión de Ucrania y de toda acción que ejecute Vladimir Putin.

Sin duda Kirill ha quedado deslegitimado pero ¿el error de uno justifica el error del otro?

Más de 30 sacerdotes están siendo investigados por la sospecha de que simpatizan con Rusia. Una caza de brujas poco cristiana.

A principios de este mes, Reuters informó que Ucrania estaba considerando prohibir el culto en esas iglesias.

Zelensky justificó esto argumentando que influencias prorrusas estaban tratando de "manipular a los ucranianos y debilitar a Ucrania desde adentro" mientras el país lucha contra la presencia militar rusa dentro de sus fronteras.

¿La FIFA iba a quedar vinculada a esos excesos?

“La prohibición de Zelensky de las actividades religiosas de la UOC (N. de la R.: la Iglesia Ortodoxa ucraniana que se referencia en el Patriarcado de Moscú), a pesar de su separación formal de Moscú, restringe efectivamente las prácticas espirituales de millones de ucranianos ya asediados. No se les permitirá asistir a su iglesia, buscar la oración de sus pastores o asociarse con la comunidad de la iglesia en la que han buscado consuelo durante toda su vida”, escribió Hedieh Mirahmadi, columnista de The Christian Post .

“Decimos que la batalla de Ucrania contra Rusia es una lucha por la democracia, pero enviar el ejército a los monasterios no promueve la libertad. Este último movimiento de nuestro aliado en Ucrania debería ser motivo de una fuerte protesta de los cristianos, independientemente de dónde nos ubiquemos en el espectro político”, agregó.

En un artículo de opinión publicado por Newsweek, el editor de Jewish News Syndicate, Jonathan Tobin, calificó las acciones de los funcionarios ucranianos como "escandalosas" y "autoritarias", y señaló que Zelensky también "prohibió su oposición política y cerró todos los medios que no están controlados por su régimen."

“Las democracias en guerra no deben juzgarse de la misma manera que los países en paz”, escribió Tobin. “Sin embargo, muchas democracias han luchado con éxito en guerras desesperadas sin suspender las libertades básicas y reprimir toda diside

Mientras el mundo se prepara para celebrar el nacimiento de Cristo, Zelensky propuso una ley para prohibir todas las organizaciones religiosas “afiliadas a centros de influencia” en Rusia, u lanzó una operación de contrainteligencia contra 8 sitios religiosos, incluidos monasterios.

Hedieh Mirahmadi en Christian Post:

Hedieh Mirahmadi en Christian Post:

El valor de la libertad religiosa es un principio democrático que promovemos y defendemos no solo en casa sino en el exterior. En el apogeo del miedo que se extendió por toda nuestra nación después del ataque terrorista islámico del 11/09/2001, ningún funcionario estadounidense sugirió prohibir el Islam. De hecho, ocurrió todo lo contrario. El Departamento de Estado de USA envió a muchas personas como yo por todo el mundo islámico para atestiguar que los musulmanes estadounidenses eran una parte integral de la sociedad. El FBI realizó innumerables eventos de divulgación con musulmanes para asegurarse de que se sintieran seguros y protegidos. Hasta el día de hoy, el gobierno de USAse ha esforzado por garantizar que los actos terroristas de unos pocos musulmanes no definan a todo un grupo religioso. Sin embargo, no defendemos a Zalensky con el mismo estándar. Hay formas mucho menos restrictivas de restringir las actividades rusas subversivas que prohibir un grupo religioso mayoritario. Su agencia de seguridad debe centrarse en la malversación de individuos, no de comunidades enteras. La crítica no pretende descartar la realidad o la gravedad de la amenaza que representan los actores religiosos que usan su influencia para lograr objetivos nefastos. Es un dilema al que se enfrentan muchos gobiernos, incluido el nuestro. Sin embargo, la norma siempre ha sido preservar la santidad de la adoración por encima de todo.

