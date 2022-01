Juventudes Políticas: De Perón Perón a Fernández Fernández

Ella reflexionó en Página Política:

"(...) Es un silencio que aturde el de las juventudes de los partidos políticos. Más aún cuando tantas representaciones se cruzan, se chocan, se complementan. Juventud, divino tesoro; que va la guerra; que ahora vota desde los 16; pero entra por una puerta y sale por la otra; juventud destinada a renovar la dirigencia; juventud pobre, empobrecida; juventud tilinga; la juventud está perdida; pedirles que “hagan lío”. Juventud que arriesga, que juega al filo, que da la vida; juventud que no arriesga nada, que pone en riesgo la vida ajena. Juventud de “las pibas” que se ganaron la IVE cuando moría el año del Covid. (...)".

El pasado

En la edición del 06/09/1973, la revista 'Panorama', de Editorial Abril, realizó una 'Mesa Redonda: El Poder Juvenil delibera', iniciativa que era parte de la propuesta de integrar a todos 'en la superficie' o 'en el Sistema' de una Argentina que abundaba en clandestinidad.

La revista Panorama explicó así su mesa redonda:

Es un lugar común, en la política argentina, que los núcleos juveniles de los partidos tradicionales busquen formas autónomas de expresión. Casi siempre, el fenómeno fluye a través de 2 andariveles convergentes: primero, estalla la rebeldía generacional en cada partido; luego, sus protagonistas procuran alianzas exteriores, preludio de una suerte de coordinación interjuvenil, que se estabiliza o no, según los avatares del proceso político. Es un lugar común, en la política argentina, que los núcleos juveniles de los partidos tradicionales busquen formas autónomas de expresión. Casi siempre, el fenómeno fluye a través de 2 andariveles convergentes: primero, estalla la rebeldía generacional en cada partido; luego, sus protagonistas procuran alianzas exteriores, preludio de una suerte de coordinación interjuvenil, que se estabiliza o no, según los avatares del proceso político.

No es una experiencia para imitar pero sí una idea para facilitar la Argentina que viene, partiendo de la base de que las generaciones de adultos y mayores protagonizan la Grieta que debe ser superada en algún momento próximo. Probablemente las nuevas generaciones, en espacios de reglas preestablecidas, puedan dialogar sin necesidad de agredirse 'a priori'.

En aquella Coordinadora de Juventudes Políticas intentaron convivir, por ejemplo:

Museo_del_Bicentenario_-_Afiche__Libertad_y_amnistia_.jpg Muchos líderes juveniles de 1973 habían reclamado amnistía pero estaban por asesinar a José Ignacio Rucci, declarándole la guerra a Juan Domingo Perón, elegido Presidente por una cantidad abrumadora de ciudadanos: ¿Qué es Voluntad Popular?

Federico Storani (Juventud Radical)

(Juventud Radical) Juan Carlos Dante Gullo (Juventud Peronista)

(Juventud Peronista) Guillermo Cherashny (Juventud Radical Revolucionaria)

(Juventud Radical Revolucionaria) Patricio Echegaray (Federación Juvenil Comunista)

(Federación Juvenil Comunista) Pascual Albanese (Ateneo de la Nueva Generación)

(Ateneo de la Nueva Generación) Susana Carlino (Juventud de UDELPA)

(Juventud de UDELPA) José Castelucci (Juventud Revolucionaria Cristiana)

(Juventud Revolucionaria Cristiana) Enrique Folla (Juventud Intransigente)

(Juventud Intransigente) Raúl Goñi Moreno (Juventud Conservadora Popular)

(Juventud Conservadora Popular) Guillermo Beltrami (Juventud del Movimiento Socialista para la Liberación Nacional)

(Juventud del Movimiento Socialista para la Liberación Nacional) Claudio Arrechea (Juventud del MID)

(Juventud del MID) José Díaz (Juventud del Encuentro Nacional de los Argentinos)

(Juventud del Encuentro Nacional de los Argentinos) Luis María de Madrid (Juventud del Movimiento Nacional Yrigoyenista)

(Juventud del Movimiento Nacional Yrigoyenista) Julio Pitt (Juventud del Partido Popular Cristiano).

¿Qué tal preguntarles hoy qué fue lo que empiojó aquella experiencia? Podría comenzarse por ahí.

En el caso concreto de aquella mesa redonda promovida por 'Panorama', fue evidente que la agenda tenía como eje a Juan Domingo Perón, quien había desplazado a Héctor J. Cámpora de la Casa Rosada y obtenido una cantidad extraordinario de sufragios para el binomio Perón / Perón, la demostración más concreta de que Perón no confiaba en ninguno de sus seguidores: lo acababa de desilusionar Cámpora y sólo confiaba en María Estela Martínez de Perón a quien, al menos, él consideraba leal. Para Perón, los otros eran todos cuentapropistas del peronismo.

Perón promovía como pilar de su intento de conciliación nacional, un 'Pacto Social', iniciativa socioeconómica voluntarista que imaginaba capaz de reducir o limitar la lucha de clases que, en general, llevaba una propuesta de castrismo en la juventud embelesada aún por la tragedia cubana.

Por supuesto que prevalecían discursos 'antiimperialistas' que se confundían con prédicas 'anticapitalistas', y una constante crítica a Estados Unidos. Faltaban muchos años para que los liberales -por entonces comandados por Álvaro Alsogaray- realizaran un trabajo concreto en los grupos juveniles (en la democracia siguiente, 20 años después, sí estuvo UPAU, con la UCeDe como referente). El slogan prevaleciente en 1973 era "Liberación o Dependencia", facilismo oral que ocultaba que muy pocos se atrevían a precisar qué era Liberación y qué era Dependencia. Otros tiempos, otros discursos. Quizás la Coordinadora de Juventudes Políticas debió comenzar por ahí: definir un vocabulario básico común. Es muy difícil debatir si 'voluntad popular', por ejemplo, no significa lo mismo para todos.

Perón Rucci.jpg El asesinato de José Ignacio Rucci fue la ruptura de la 'juventud maravillosa' con su líder, Juan Domingo Perón.

Reflotando

Como un aporte de aquellos tiempos irascible a este presente incierto, aquí va un fragmento del artículo que publicó la revista Panorama, y que permite conocer algunas ideas de cada uno de los participantes:

"Las juventudes de los partidos tradicionales desbrozaron, en una mesa redonda organizada por Panorama, las perspectivas de la coordinación juvenil y la posibilidad de vertebrar alianzas estables a propósito del llamado de Perón a la "unidad nacional". Un debate profundo y significativo.

—¿Cómo caracterizan la constitución de la Coordinadora de Juventudes Políticas y sus objetivos fundamentales?

—José Castelucci (Juventud Revolucionaria Cristiana): Nos unió el lema "liberación o dependencia". La victoria del primero de esos términos solamente se va a dar cuando derrotemos a la oligarquía y al imperialismo. Ahora necesitamos avanzar en la metodología porque el objetivo lo compartimos todos. El 11 de marzo el 80% de la población (peronismo, radicalismo, APR), votó por pautas programáticas muy claras. Nuestro esfuerzo es un aporte más en el desarrollo de ese programa.

—Enrique Folla (Juventud Intransigente): Hay un sistema capitalista que va muriendo en el país pero que no va a dejar el poder sin lucha. Por lo tanto, sostenemos que ningún partido, ninguna fuerza aislada va a conseguir derrotar a un organismo tan poderoso. Por eso nuestro apoyo a esta tarea unitaria.

—Raúl Goñi Moreno (Juventud Conservadora Popular): La nuestra es una liga que debe ser un poco el ejemplo de unidad de diversos sectores (obreros, empresarios) que deben unirse para cinchar para el mismo lado y lograr todos salir del estancamiento en que el país se encuentra. Perón representa la unidad nacional en la etapa de la reconstrucción nacional.

—Federico Storani (Juventud Radical): Los partidos políticos no son, individualmente, una garantía que —por sí sola— pueda asegurar la ruptura de los lazos que nos ligan al imperialismo. Creemos necesaria esta Coordinadora por los intereses contrapuestos que se dan en el seno de los grandes partidos. Esta Coordinadora recogió una experiencia que nació en la lucha contra la dictadura. Proponemos como método la movilización de las juventudes con un objetivo concreto. Sobre esa base aspiramos a contribuir a sentar un frente popular. Nosotros militamos en un partido que conserva inserción en la masa popular, para ganarlo para la causa revolucionaria. Entendemos como lógica la aspiración de las masas de que Perón sea presidente. Entendemos, sin embargo, que el episodio del 13 de julio estuvo digitado por sectores que poco tienen que ver con el programa de liberación nacional. El Pacto Social está alejado de la verdadera liberación nacional. Los sectores populares carecen de una alternativa cierta y clara en esta coyuntura electoral. Nuestra participación en el mismo será esclarecedora, y planteando la necesidad de reivindicar el programa de liberación.

—Pascual Albanese (Ateneo de la Nueva Generación): El desarrollo de la lucha ha generado entre todos nosotros una vocación de coincidencias cuyo objetivo primordial, a mi juicio, consiste en la articulación orgánica de Jo que el general Perón ha denominado "generación de emergencia", encargada de tener una presencia decisiva en el actual proceso político. Este debe transitar dos andariveles esenciales: la unidad nacional frente al imperialismo y la articulación de un poder popular. La juventud argentina debe ser el nexo entre ambos procesos. A partir del 12 de octubre, se reencontrarán, por primera vez, la legalidad y la legitimidad.

juventudes1.jpg Fotografía de aquella mesa redonda de 1973 organizada por la revista Panorama.

—Guillermo Beltrami (Juventud del Movimiento Socialista para la Liberación Nacional): Este proyecto político en que estamos empeñados reconoce varios antecedentes. El fundamental fue la experiencia de lucha contra un individuo que creyó podía gobernar el país durante 20 años. Las experiencias que se dieron desde el 28 de junio de 1966 en adelante unieron de manera profunda las juventudes populares. La contradicción fundamental en nuestro país se da en términos de imperialismo contra la Nación. En nuestro país, esto significa la unidad de la clase obrera y vastos sectores de la clase media.

—Miguel Godoy (Juventud Partido Socialista Popular): La situación nacional está caracterizada fundamentalmente por la existencia de un país capitalista dependiente, cuya riqueza tendía a ser expropiada por los capitalistas extranjeros en combinación con la oligarquía terrateniente. El PSP plantea la necesidad de un amplio frente popular que unifique a los sectores de la clase trabajadora, la clase media y la burguesía nacional, a todos los sectores que están interesados en el desarrollo de una nación independiente. En contribución a ese proyecto, el PSP votará a Perón el 23 de septiembre.

—Juan Carlos Dante Güllo (Juventud Peronista): Cuando la J. P. convocó al conjunto de las fuerzas que expresan las Juventudes Políticas, tuvo en claro dos cosas. El general Perón nos planteó una directiva respecto al rol que tiene que jugar la juventud como generación de emergencia, unida por encima de diferencias políticas e ideológicas. Por otra parte, esta coordinación no hace sino expresar una realidad: el proceso de lucha contra la dictadura, los trabajos de esclarecimiento político de las diversas fuerzas durante la campaña electoral y el diálogo sostenido desde mayo hasta ahora entre los diversos grupos. Las Juventudes Políticas están cumpliendo lo que las bases juveniles reclaman, o sea, unidad concreta contra el imperialismo. Pese a alguna confusión que anda por ahí, Perón Presidente es la síntesis de 18 años de lucha. Cuando votemos, el pueblo va a refirmar un sí a la liberación y un rotundo no a la dependencia.

—Susana Carlino (Juventud de UDELPA): Los jóvenes debemos estar juntos en esta etapa antiimperialista y empezar a enfocar la liberación social. El 11 de marzo el candidato de las mayorías populares no pudo ser votado por el pueblo. El 23 de septiembre se va a refirmar el proceso iniciado el 25 de mayo.

—Claudio Arrechea (Juventud del MID): La juventud, no entendida como una categoría biológica, tiene un espacio político y naturalmente es muy conveniente, dada la dureza de la lucha antiimperialista, que los sectores juveniles ocupen ese espacio de una manera orgánica y tiendan a unir sus esfuerzos a efectos de que los resultados sean logrados de la manera más rápida posible. Este proyecto político tiene como integrantes a todos los participantes del movimiento nacional. O sea, desde la clase obrera y la clase media, a los empresarios nacionales, la intelectualidad y las Fuerzas Armadas. Rescatamos de este esfuerzo la sinceridad con que han sido planteadas todas las conversaciones. Lo peor que puede ocurrir en este momento, sería romper la alianza de clases establecida. Pero creemos que el Pacto Social no es el marco adecuado para que esa coalición se proyecte con posibilidades de éxito. Precisamente es un mecanismo que provoca el deterioro de esa alianza.

—José Díaz (Juventud del Encuentro Nacional de los Argentinos): Nosotros también entendemos que la contradicción fundamental se da en el marco de la liberación o la dependencia. El ENA fue una experiencia interesante en la vida política nacional, pero a su vez, una experiencia limitada. Ahora necesitamos superar la etapa de confluencia de personalidades que supuso el ENA y debemos integrar colectividades políticas avanzadas y progresistas que enarbolen las banderas antiimperialistas. La burocracia sindical irrepresentativa debe ser arrancada de la dirección de la CGT, la que debe ser puesta al servicio de la clase trabajadora. No consideramos positivo el proceso iniciado el 13 de julio. Entendemos, como decía una declaración de nuestra Junta Central que, al abrigo de nombres prestigiosos, se infiltraron en el gobierno sectores claramente reaccionarios, antipopulares y antinacionales.

—Guillermo Cherashny (Juventud Radical Revolucionaria): Creemos que si bien la candidatura del general Perón constituye una alternativa para el pueblo, la candidatura vicepresidencial, junto con López Rega y Rucci, representa a ese veinte por ciento del pueblo argentino que se opone a los cambios estructurales. Entendemos que la tarea de la liberación nacional y social no es propia de un partido político, ni siquiera de los dos partidos mayoritarios, sino que el proceso pasa, como se ha dicho aquí en forma diana, por un Frente de Liberación. Allí deben estar el peronismo, las organizaciones FAR y Montoneros, la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Renovación y Cambio que lidera Raúl Alfonsín, el Partido Comunista y las agrupaciones que integran la Alianza Popular Revolucionaria. Estos sectores, mediante la movilización de las masas, habrán de imponer los cambios estructurales que requiere el país. Entendemos como positiva la posición asumida por el Ejército argentino, junto al peruano, en la conferencia militar interamericana, lo que significa una valla al avance de la CIA, instrumentado a través del eje Washington-Brasilia.

—Patricio Echegaray (Federación Juvenil Comunista): Es necesario destacar que al calor del proceso de lucha contra la dictadura de la "revolución argentina" comenzó a generarse un proceso de coordinación de las fuerzas juveniles. El 28 de junio de 1972, una gran movilización simbolizó esta actitud unitaria. En el documento que suscribimos en el hotel Savoy quedó plasmada una propuesta que supone superar una etapa de coordinación coyuntural. El método que hemos adoptado para actuar es el de la movilización de masas. La constitución de 5 comisiones indica la intención clara de profundizar los acuerdos abordando los temas concretos a través de los cuales se va a canalizar la lucha. En la Argentina existe una nueva situación. Las masas obreras y populares participan de más en más y van poniendo su sello de combate a todos los aspectos del proceso político. El 13 de julio se desarrolla un proceso que se desenvuelve en dos planos. Por un lado, se trata de que, especulando sobre el prestigio, el arraigo de la figura del general Perón y del hecho cierto de que el pueblo, en más del" 50 por ciento votó por el FREJULI —es decir por Perón—, se infiltra una maniobra derechista que tiende a desplazar a los sectores más progresistas del peronismo. Por otra parte, es obvio que las masas, al pronunciarse el 11 de marzo, quisieron llevar a Perón a la primera magistratura. Nuestro partido ha resuelto frente a esta situación, pese a que la fórmula del justicialismo es limitativa —por ser unipartidaria— apoyarla el 23 de septiembre.

—Luis María de Madrid (Juventud del Movimiento Nacional Yrigoyenista): Como Yrigoyenistas tenemos una vocación movimientista, frentista. Por eso decimos que constituye un hecho histórico la convocatoria de la JP en el hotel Savoy. Entre nosotros existen diferencias ideológicas, pero éstas no impiden el acuerdo político. Aquí no existe acuerdo electoral. Si hay algo que hemos sostenido es que no se trata de construir un acuerdo para comicios. Creemos que Perón al Poder, la consigna levantada por la JP, es el reflejo y la intención de estar junto al pueblo en la lucha por la liberación. Hoy ésa es la consigna. Por eso, con todos los matices que tiene, el proceso es positivo.

—Julio Pitt (Juventud del Partido Popular Cristiano): Las grandes corrientes de pensamiento tienden, hoy en la Argentina, a reagruparse. Vemos así cómo peronistas, socialistas, radicales, comunistas, cristianos, vamos construyendo el gran movimiento de liberación, el gran frente popular que se mencionó en casi todas las intervenciones anteriores. El marco político ha cambiado, respecto de la situación que afrontábamos frente al gobierno militar. El marco social también y tiende a cambiar en favor de las mayorías nacionales y populares, el proceso económico y cultural (...)".