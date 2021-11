Día Mundial del Veganismo: Por qué se celebra hoy, 1º de noviembre

En contraste, el veganismo postula que los seres humanos no están por encima de ninguna otra especie animal y, por eso, “rechazan las formas de producción y cualquier producto derivado, aunque no sea comestible”.

1º de noviembre: Día Mundial del Veganismo

El movimiento vegano busca promover que el estilo de vida es "una opción válida, asequible y saludable de alimentarse, vestirse y vivir sin dañar a los animales” (ONG Día Mundial del Veganismo).

La meta principal es dar a conocer a las personas no vegetarianas los valores de un estilo de vida vegano. No obstante, también buscan que los vegetarianos se pasen al veganismo.

La fecha tiene su origen en un 1º de noviembre, pero de 1994, cuando la presidenta de la Sociedad Vegana del Reino Unido, Louise Wallis, la creó para celebrar el 50° aniversario su fundación.

Antes de eso ya existía la Sociedad Vegetariana fundada en 1847, que englobaba a todo tipo de personas vegetarianas. Durante estos años ya existían los debates sobre tipos de vegetarianos, distinguiendo entre los que comían huevos y lácteos y los que no.

En 1944 Donald Watson decidió formar un grupo de vegetarianos que no consumían lácteos ni huevos, y creó un boletín llamado The Vegan News. Esa fue la primera vez que se utilizó la palabra "vegan” (vegano) para designar a vegetarianos que no consumían otros productos de origen animal.

Desde entonces, organizaciones de todo el mundo convocan eventos para cada 1º de noviembre y acciones especiales durante todo el mes.