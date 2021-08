Día del Lector: Efeméride de 5 claves y 1 poema (Borges)

No sé hasta qué punto un escritor puede ser revolucionario. Por lo pronto, está trabajando con el idioma, que es una tradición. No sé hasta qué punto un escritor puede ser revolucionario. Por lo pronto, está trabajando con el idioma, que es una tradición.

Pero, muy interesante, él fue un gran escritor que reivindicaba su condición de lector:

De hecho, él fue bibliotecario -director de la Biblioteca Nacional-, profesor, crítico literario y traductor.

Efemérides

Cada 23/04 se celebra el Día Internacional del Libro, desde 1988, efeméride promovida por la UNESCO, a causa de que en ese día fallecieron: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Y también nacieron o murieron otros autores: Maurice Druon, Haldor K.Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla, Manuel Mejía Vallejo y William Wordsworth.

Cada 13/06 se conmemora en la Argentina el Día del Escritor, por el natalicio de Leopoldo Lugones, en 1874, quien en 1928 se convirtió en fundador y 1er. presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE).

Pero cada 24/08 es el Día del Lector, el 3er. lado de ese triángulo. Y nada mejor que una frase de Borges en su poema "Un lector", publicado en su libro 'Elogio de la sombra', en 1969:

borges_al_margen.jpg Jorge Luis Borges en medio del placer, leer.

Pero ¿cómo ser un buen lector?

Leer por placer y no por obligación.

No sufrir con lecturas aburridas y disfrutar cada página. Los libros tienen un público objetivo y casi ninguno fue/es escrito para todas las personas. Identificar nuestras preferencias. Comenzar con lecturas breves, y el placer ampliará las temáticas, sus complejidades y alcances. Creer en la evolución del lector: quizás lo que ayer pareció aburrido, mañana ya no lo sea.

Leer en el lugar más confortable

Buscar ambientes tranquilos y con buena iluminación. No olvidar que la lectura debe ser un placer. Enfocarse en la lectura, sin distracciones. Son buenas las pausas activas cada 15 minutos (se aconseja mirar fijamente durante unos 20 segundos hacia una parte que se encuentre lejos de nosotros). Dejar el libro a un lado cuando ya es suficiente. No leer en vehículos en movimiento.

Definir una meta de lectura

Escribir una lista de los libros a leer, quizás durante un período. No perder el ritmo de lectura. Si somos constantes, tendremos un hábito.

Compartir lo aprendido

El conocimiento se consolida enseñando a otros lo aprendido. El entretenimiento se disfruta compartiendo las historias, en especial los detalles. Bienvenidas las redes sociales para difundir lo que nos importa o recomendar lo que conocemos.

Rodearse de otros lectores

La motivación crece si estamos en un grupo de intereses similares. ¿No quedan más clubes de lectura? Quizás deberíamos crear uno propio. ¿Para qué están las posibilidades que ofrece Internet para agruparse en comunidades de preferencias y oportunidades?

El poema

Vayamos al poema de Borges ya mencionado, 'Un lector':

Que otros se jacten de las páginas que han escrito;

a mí me enorgullecen las que he leído.

No habré sido un filólogo,

no habré inquirido las declinaciones, los modos, la laboriosa mutación de las letras,]

la de que se endurece en te,

la equivalencia de la ge y de la ka,

pero a lo largo de mis años he profesado

la pasión del lenguaje.

Mis noches están llenas de Virgilio;

haber sabido y haber olvidado el latín

es una posesión, porque el olvido

es una de las formas de la memoria, su vago sótano,

la otra cara secreta de la moneda.

Cuando en mis ojos se borraron

las vanas apariencias queridas,

los rostros y la página,

me di al estudio del lenguaje de hierro

que usaron mis mayores para cantar

espadas y soledades,

y ahora, a través de siete siglos,

desde la Última Thule,

tu voz me llega, Snorri Sturluson.

El joven, ante el libro, se impone una disciplina precisa

y lo hace en pos de un conocimiento preciso;

a mis años, toda empresa es una aventura

que linda con la noche.

No acabaré de descifrar las antiguas lenguas del Norte,

no hundiré las manos ansiosas en el oro de Sigurd;

la tarea que emprendo es ilimitada

y ha de acompañarme hasta el fin,

no menos misteriosa que el universo

y que yo, el aprendiz.