Cuando Paula Pareto trajo 'el Oro' de Brasil

Su victoria en 2015, cuando logró volver de una lesión, hizo de ella la primera mujer no asiática en 10 años en ganar un título del Campeonato del Mundo de judo.

Pareto ganó casi 50 medallas entre diferentes competiciones internacionales, y 20 de ellas son de oro.

Paula Pareto Medalla de oro - Judo (F) - Olimpiadas Rio 2016

El fútbol

Pareto también acostumbra jugar al fútbol; ella entrenó con el Club Estudiantes por 6 años, aunque su foco siempre fue el judo, deporte individual.

El fútbol le permite, acaso, vivenciar el desafío colectivo, salir de grandes períodos de tiempo en soledad y en concentración introspectiva.

Su trayectoria como judoca incluye esos momentos en los que es necesario retroceder unos cuantos pasos para adquirir la destreza que sólo da la prueba; todos pasamos por ese instante en que la vida se bifurca en dos caminos:

el de la autocompasión y

el de la superación.

Su frase:

Yo no tengo superpoderes ni soy superdotada. Yo no tengo superpoderes ni soy superdotada.

Entrevista a Paula Pareto

La encrucijada

Además, ella es médica traumatóloga y le dijo a Olympic Channel en una de sus guardias en el hospital donde trabaja:

La clave es disfrutar de todo lo que hace. La clave es disfrutar de todo lo que hace.

Nadie imaginó la pandemia de COVID-19 que cambió los planes de millones de personas.

Provocó el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la suspensión de varias competiciones internacionales.

Los atletas se mantuvieron luchando por sus sueños, entrenando en casa. En el caso de Pareto, tuvo otro frente de batalla: el trabajo sanitario en un hospital de San Isidro.

Nosotros hacemos el trabajo de segunda, ayudando a ellos [la planta COVID]. Y obviamente atendiendo a los pacientes que son exclusivamente de traumatología. Tuvimos algunos pacientes nuestros internados por patologías traumatológicas e infectados por COVID, con un montón de cuidado para ayudarles a ellos y ayudarnos a no propagar la infección. Nosotros hacemos el trabajo de segunda, ayudando a ellos [la planta COVID]. Y obviamente atendiendo a los pacientes que son exclusivamente de traumatología. Tuvimos algunos pacientes nuestros internados por patologías traumatológicas e infectados por COVID, con un montón de cuidado para ayudarles a ellos y ayudarnos a no propagar la infección.

Recuerdos

Aquella victoria de Pareto en Río 2016, motivo de esta efeméride, es más asombrosa al considerar su camino personal hasta los Juegos: ella estaba enfocada en los Juegos pero también en sus estudios de Medicina. Ella cree que el judo le ayudó en sus estudios:

Tengo varias clases y tipos de lesiones. Lo que no tengo yo, lo tiene algún compañero. Lo bueno es que más o menos sabemos de qué se trata, en ese sentido, sabemos qué hacer. Tengo varias clases y tipos de lesiones. Lo que no tengo yo, lo tiene algún compañero. Lo bueno es que más o menos sabemos de qué se trata, en ese sentido, sabemos qué hacer.

Antes de los Juegos Panamericanos de Guadalajara, en 2011, enfrentó una lesión de hernia, dolorosa y de ardua rehabilitación.

“La Peque” pudo llegar a Londres 2012 y años después ganar el oro de Rio 2016.

En 2019, ella decidió someterse a una operación para obtener una mejor condición en los Juegos de Tokio 2020.

Paula Pareto: la obsesión por el orden, el “dolor mental” y por qué no tiene lugar para el amor

Volvió a competir y ganó una medalla de plata en el Grand Slam de Budapest, antes de ganar su 4to. Campeonato Panamericano consecutivo en noviembre.

Pereo Pareto ha puesto punto final a su carrera en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el día 1 de la competición, el 24/07/2021.

Fue la última competencia. Empujé mi cuerpo hasta esta competencia porque es muy importante. Es lindo siempre estar en unos Juegos Olímpicos. Creo que di todo y fui fiel a mis principios de siempre de dar hasta lo último que tengo. Fue la última competencia. Empujé mi cuerpo hasta esta competencia porque es muy importante. Es lindo siempre estar en unos Juegos Olímpicos. Creo que di todo y fui fiel a mis principios de siempre de dar hasta lo último que tengo.

En esa jornada ella participó de 4 luchas. Paula ganó las 2 primeras rondas por ippon, luego cayó en los cuartos de final y no pudo disputar por el bronce tras ser derrotada de nuevo en la repesca. Esto le impidió revalidar su título de campeona olímpica.

PAULA PARETO Y EL FINAL DE SU CARRERA OLÍMPICA MANO A MANO CON LA PEQUE, UNA ENORME

Me sentí mal. Vine con lo que tengo, que era con lo máximo que di en este año. Me sentí bien luchando. Creo que a ningún deportista le gusta perder, así que estoy triste, pero también feliz porque en estas últimas semanas, en este último tiempo, recibí un montón de lindos mensajes de apoyo más allá de los logros deportivos, así que estoy feliz por ese lado, pero hoy, a cinco minutos de haber terminado mi competencia Olímpica, y habiendo perdido... Si pierdo en un Nacional voy a llorar igual que si pierdo en unos Juegos Olímpicos porque así somos los deportistas. Estoy triste, pero feliz al mismo tiempo. Es una mezcla de emociones la que siento. Me sentí mal. Vine con lo que tengo, que era con lo máximo que di en este año. Me sentí bien luchando. Creo que a ningún deportista le gusta perder, así que estoy triste, pero también feliz porque en estas últimas semanas, en este último tiempo, recibí un montón de lindos mensajes de apoyo más allá de los logros deportivos, así que estoy feliz por ese lado, pero hoy, a cinco minutos de haber terminado mi competencia Olímpica, y habiendo perdido... Si pierdo en un Nacional voy a llorar igual que si pierdo en unos Juegos Olímpicos porque así somos los deportistas. Estoy triste, pero feliz al mismo tiempo. Es una mezcla de emociones la que siento.

Hoy Paula es una campeona luchando