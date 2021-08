30 veces Jorge Luis Borges, pero podrían ser muchas más

"'Siempre' es una palabra que no está permitida a los hombres."

"Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos."

"La belleza es ese misterio hermoso que no descifran ni la psicología ni la retórica."

"Que cada hombre construya su propia catedral. ¿Para qué vivir de obras de arte ajenas y antiguas?"

"Quizá, cuando un hombre está enamorado no se equivoca. Quizá, los que no están enamorados son los que se equivocan."

"La Historia Universal es la de un solo hombre."

"Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído."

"No sé hasta qué punto un escritor puede ser revolucionario. Por lo pronto, está trabajando con el idioma, que es una tradición."

Antonio Carrizo entrevista a Jorge Luis Borges (1979)

Católico y mormón

Es cierto que Jorge Luis Borges no obtuvo el premio Nobel de Literatura. Pero, considerando la manipulación de esos diplomas, tampoco es la gran frustración.

Además, ¿cuántos nombres de premios Nobel de Literatura recordamos?

En cambio, aquí estamos leyendo acerca de un autor que nunca lo logró, vaya la paradoja.

10 frases más:

"No eres ambicioso: te contentas con ser feliz."

"Hay comunistas que sostienen que ser anticomunista es ser fascista. Esto es tan incomprensible como decir que no ser católico es ser mormón."

"Si viéramos realmente el Universo, tal vez lo entenderíamos."

"¿De qué otra forma se puede amenazar que no sea de muerte? Lo interesante, lo original, sería que alguien lo amenace a uno con la inmortalidad."

"Todos caminamos hacia el anonimato, solo que los mediocres llegan un poco antes."

"La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene."

"Yo creo que es mejor pensar que Dios no acepta sobornos."

"No he cultivado mi fama, que será efímera."

"Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos."

"Sólo aquello que se ha ido es lo que nos pertenece."

Entrevista a jorge Luis Borges de 1976 completa !

La Gran Confesión

Podrían ser muchas más frases de una persona con mucho para expresar, aunque fuera excesivamente exigente consigo mismo, sus temores y sus frustraciones.

Pero el infinito no es un número y todo debe acotarse a un tiempo y espacio, es nuestra condena.

10 finales:

"Uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única."

"Para el argentino, la amistad es una pasión y la policía una mafia."

"Dólares: Son esos imprudentes billetes americanos que tienen diverso valor y el mismo tamaño."

"Estoy solo y no hay nadie en el espejo."

"El tiempo es el mejor antologista, o el único, tal vez."

"Soñar es la actividad estética más antigua."

"He sospechado alguna vez que la única cosa sin misterio es la felicidad, porque se justifica por sí sola."

"Yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón."

"He cometido el peor pecado que uno puede cometer. No he sido feliz."

"Yo no bebo, no fumo, no escucho la radio, no me drogo, como poco. Yo diría que mis únicos vicios son El Quijote, La Divina Comedia y no incurrir en la lectura de Enrique Larreta ni de Benavente."