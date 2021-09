Wall Street culpa a la china Evergrande pero oculta lo suyo

Las crecientes preocupaciones sobre el promotor inmobiliario China Evergrande Group, que tiene la mayor deuda de todas las empresas de gestión o desarrollo inmobiliarias que cotizan en bolsa en el mundo, desencadenó una avalancha de venta de activos.

David Donabedian, director de inversiones de CIBC Private Wealth, que administra US$ 92.000 millones en inversiones, dijo:

Hay algunos detalles de [Evergrande] que causan preocupación, pero también alimenta una narrativa general. . . La caída potencial de una empresa importante en una industria importante alimenta la percepción de que la economía china y la recuperación económica mundial podrían desacelerarse aún más. Hay algunos detalles de [Evergrande] que causan preocupación, pero también alimenta una narrativa general. . . La caída potencial de una empresa importante en una industria importante alimenta la percepción de que la economía china y la recuperación económica mundial podrían desacelerarse aún más.

El precio de las acciones de Evergrande se ha desplomado desde que advirtió sobre el riesgo de incumplimiento en agosto. La compañía dijo que los altos ejecutivos sufrirían un "castigo severo" después de obtener reembolsos anticipados en productos de inversión y luego les dijo a los inversionistas minoristas que la compañía no podía pagar a tiempo.

Las caídas fueron amplias en los 11 sectores del S&P 500 registrando caídas.

La liquidación golpeó a todo el mercado, con solo 50 acciones en el índice de referencia terminando el día en verde. Las acciones de energía fueron las más afectadas, junto con los grupos financieros y las empresas que producen materiales básicos.

La liquidación también fue global: el índice Hang Seng en Hong Kong cayó 3,3% a su cierre más bajo desde octubre 2020, mientras que el Stoxx Europe 600 cayó 1,7%.

Evergrande

La venta masiva del lunes se produjo después de que las acciones de Evergrande, la promotora inmobiliaria más endeudada del mundo, cerraran 10% a la baja en Hong Kong para alcanzar su nivel más débil desde mayo de 2010.

“Evergrande es solo la punta del iceberg”, dijo Louis Tse, director gerente de Wealthy Securities, una correduría con sede en Hong Kong.

Eso también afecta a los bancos: si los precios de las propiedades son más bajos, ¿qué pasa con sus hipotecas? Tiene un efecto de cadena. Eso también afecta a los bancos: si los precios de las propiedades son más bajos, ¿qué pasa con sus hipotecas? Tiene un efecto de cadena.

El bono de Evergrande de US$ 4.700 millones con vencimiento en 2025 se desplomó por debajo de los US$ 0,25 por dólar por primera vez, a medida que se intensificaban los temores sobre el colapso de la empresa. El bono cotizaba por encima de los US$ 0,80 en mayo.

Pero Ming Tan, director de la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's que sigue a los bancos chinos, dijo que el incumplimiento de Evergrande de sus deudas probablemente no provocaría una crisis crediticia en la economía más grande N°2 del mundo.

“La exposición de los bancos a Evergrande está bastante distribuida en todo el sector”, dijo. El principal riesgo para el sistema financiero de China sería que “otros desarrolladores altamente apalancados incurran en incumplimiento al mismo tiempo”, agregó.

Evergrande tiene obligaciones de más de US$ 300.000 millones con acreedores y otras empresas. El jueves 23/09 se avecina una fecha límite para el pago de intereses de sus bonos.

Las preocupaciones sobre la salud en general del sector inmobiliario de China desencadenaron una liquidación más amplia, lo que hizo que el índice Hang Seng Property, que rastrea a una docena de desarrolladores cotizados, cayera casi un 7% a su punto más bajo desde 2016.

Con 24.099 puntos, el índice más amplio de Hong Kong El índice Hang Seng cerró en su nivel más bajo desde octubre del año pasado.

A los participantes del mercado les preocupa cada vez más que Beijing continúe sus esfuerzos para frenar varias industrias y que permita que Evergrande, que adeuda decenas de miles de millones de dólares a inversores de todo el mundo, inflija pérdidas a sus accionistas y tenedores de bonos.

"Es una amenaza para el crecimiento global", dijo Ilya Feygin, director gerente de WallachBeth Capital. “¿Y si las cosas empeoran? Eso significa un golpe para el sistema financiero en China [y] la actividad económica en general en todo el mundo debido a la importancia de China".

Johan Grahn, vicepresidente y jefe de fondos cotizados en bolsa de Allianz IM, dijo que esperaba que el impacto directo de los problemas de Evergrande fuera limitado en USA, pero dijo que el problema era "casi como la gota que colma el vaso" después de semanas de preocupaciones crecientes.

Si ha estado pensando en sacar algunas fichas de la mesa durante mucho tiempo, hoy parece un buen día para tomar medidas. La gran pregunta será si veremos que continúe la caída de las compras o si habrá una caída más prolongada. Si ha estado pensando en sacar algunas fichas de la mesa durante mucho tiempo, hoy parece un buen día para tomar medidas. La gran pregunta será si veremos que continúe la caída de las compras o si habrá una caída más prolongada.

Además...

Varios inversores dijeron que los principales índices estadounidenses debían retroceder después de una carrera casi implacable de registros que enviaron al S&P 500 a más de 50 nuevos máximos este año.

Los mercados de valores estadounidenses y mundiales ya habían comenzado a caer debido a las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento económico, el impacto de la variante del coronavirus Delta y la posibilidad de que los bancos centrales comiencen a retirar las medidas de estímulo.

Los administradores de dinero han dicho que las valoraciones parecen elevadas y apuntan a señales de que la recuperación económica en USA ha perdido fuerza a medida que la variante Delta del coronavirus se ha extendido.

Si bien el problema de Evergrande podría haber sido la chispa de la ola de ventas, las preocupaciones sobre la economía global y el alza en el mercado de valores de este año se habían filtrado.

Durante gran parte del verano, los inversores individuales e institucionales se amontonaron en el mercado de valores.

El estado de ánimo cambió rápidamente en septiembre. Muchos inversores se estaban preparando para una mayor volatilidad en los meses de otoño boreal, y algunos en Wall Street dijeron que pronosticaban rendimientos mediocres durante el resto del año.

Analistas de firmas como Citigroup, Deutsche Bank y Bank of America publicaron notas este mes advirtiendo sobre los riesgos en el mercado de valores de Estados Unidos, mientras que otros dijeron que esperaban que el crecimiento económico se debilitara.

Algunos pronósticos se han vuelto aún más oscuros. Los estrategas de Morgan Stanley advirtieron el lunes sobre la creciente probabilidad de una caída de más del 20% en el S&P 500.