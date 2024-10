Vista Energy: Una empresa que va viento en popa con el sector

image.png Las acciones hoy (24/10) llegan a subir hasta un 2,22% y, desde que comenzó el año, acumulan una suba del 64,65%.

Impulso en ventas, pero desafíos en el transporte

El fuerte crecimiento productivo disparó las ventas y el EBITDA de la empresa. Las ventas ascendieron a US$ 462,4 millones, un aumento del 16,5% t/t y 59,6% a/a, impulsadas tanto por el robusto desempeño operativo como por los precios de realización, que se mantuvieron en US$ 68,4 por barril. A pesar de este impulso, el EBITDA ajustado creció de manera más moderada, situándose en US$ 310,2 millones (8% t/t y 37% a/a), lo que llevó el margen EBITDA al 65%, una caída de 10 puntos porcentuales año a año.